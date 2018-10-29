Российские продукты начнут облучать ради пользы

В 2020 году к российским продуктам — в первую очередь к мясу, картофелю и зерну — планируют применять ионизирующее излучение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Русатом Хэлскеа» (структура «Росатома» ).

По словам представителей компании, ионизирующее излучение подавляет развитие и размножение бактерий, вирусов и плесени, защищает продукты от насекомых-вредителей, дезинфицирует и позволяет увеличить срок хранения продуктов без дополнительной консервации.

Также радиационное облучение может предотвратить прорастание корне— и клубнеплодов при длительном хранении, а свежие фрукты и овощи благодаря этому начнут созревать медленнее.

По данным «Известий», в 2018 году «Росатом» утвердил план по изучению таких способов обработки продуктов. Правительство поручило обеспечить реализацию этого плана. Свои разработки также ведет «Минсельхоз» , в частности, у ведомства запланировано исследование на тему «Радиационные агробиотехнологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности».

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал, что ионизирующее излучение для обработки продуктов уже давно применяют США и Китай. При этом, по его словам, среди ученых нет единого мнения о вреде и безопасности таких технологий для человека. Леонов отметил, что оборудование для облучения продуктов стоит «миллионы долларов».