Российские продукты начнут облучать

В 2020 году к российским продуктам — в первую очередь к мясу, картофелю и зерну — планируют применять ионизирующее излучение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Русатом Хэлскеа» (структура «Росатома»).
По словам представителей компании, ионизирующее излучение подавляет развитие и размножение бактерий, вирусов и плесени, защищает продукты от насекомых-вредителей, дезинфицирует и позволяет увеличить срок хранения продуктов без дополнительной консервации.
Также радиационное облучение может предотвратить прорастание корне— и клубнеплодов при длительном хранении, а свежие фрукты и овощи благодаря этому начнут созревать медленнее.
По данным «Известий», в 2018 году «Росатом» утвердил план по изучению таких способов обработки продуктов. Правительство поручило обеспечить реализацию этого плана. Свои разработки также ведет «Минсельхоз», в частности, у ведомства запланировано исследование на тему «Радиационные агробиотехнологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности».
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов рассказал, что ионизирующее излучение для обработки продуктов уже давно применяют США и Китай. При этом, по его словам, среди ученых нет единого мнения о вреде и безопасности таких технологий для человека. Леонов отметил, что оборудование для облучения продуктов стоит «миллионы долларов».
Координатор проекта Энергетической программы «Гринписа» Рашид Алимов заявил, что облучение может менять продукты на клеточном уровне, повреждая или уничтожая витамины E и B1, а также белки.