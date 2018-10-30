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Польша заменит украинцев белорусами
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В Польше задумались о замене украинцев белорусами 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Польские компании обеспокоены возможным оттоком украинских рабочих в Германию. Об этом пишет издание RzeczPospolita.
По информации издания, Берлин планирует упростить процесс выдачи рабочих виз для приезжих из стран, не входящих в Евросоюз. Таким образом, немецкий рынок труда станет гораздо доступнее для украинцев, и более 59 процентов предпочтут работу в компаниях этой страны.
«Это огромная угроза для польской экономики. [Отток рабочей силы] приведет к снижению конкурентоспособности наших компаний», — считает глава польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот (Krzysztof Inglot).
Нехватка кадров может вырасти до 500 тысяч рабочих мест, предупреждает он. По прогнозам специалиста, из-за дефицита украинских рабочих потребление товаров широкого потребления может снизиться на десять процентов.
Он добавляет, что спасти польскую экономику может увеличение тарифных ставок для украинцев, а также открытие границ для граждан Белоруссии. Сотрудник компании Work Service Павел Вольневич (Paweł Wolniewicz) советует Варшаве упростить получение рабочих виз для жителей Грузии, Индии, Непала и Бангладеш, которые могут стать реальной альтернативой украинцам.
В январе число украинских мигрантов в Польше достигло полутора миллионов. Большинство из них — беженцы с территорий боевых действий в Донбассе. Позднее было подсчитано, что из-за массовой миграции, высокой смертности и низкой рождаемости население Украины к концу XXI века сократится вдвое.
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