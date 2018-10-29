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Fitch определилось с кредитным рейтингом Украины
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Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «B-» 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "B-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.
Fitch поясняет, что рейтинг Украины отражает слабую внешнюю ликвидность и высокий уровень спроса на внешнее финансирование, обусловленные необходимостью погашать суверенный долг. Агентство также отмечает структурные слабости Украины "в частности, банковский сектор, институциональные ограничения, геополитические и политические риски".
С другой стороны, Fitch указывает на повышение авторитетности и последовательности политики, укрепление макроэкономической стабильности, снижение уровня госдолга и получение двусторонней и многосторонней финансовой помощи.
"Продолжающееся взаимодействие Украины с Международным валютным фондом (МВФ) должно смягчить в краткосрочной перспективе финансовые риски, связанные с погашением долга, выплаты по которому должны начаться в 2019 году, а также с выборами 2019 года", — указывает агентство.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 октября заявлял, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договорённости с правительством Украины о новом кредитном займе на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.
Fitch отмечает, что правительство уже получило одобрение парламентом (в первом чтении) госбюджета на 2019 года с дефицитом в 2,3% от ВВП и увеличенными внутренними ценами на газ на 23%. Агентство ожидает, что правление МВФ официально утвердит программу помощи после окончательного принятия бюджета.
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