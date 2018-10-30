Силуанов обрадовал любителей «Порше» и дворцов

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Богатых россиян успокоили 

Lenta.ru + ещё 12 6 часов назад
Министерство финансов на самом деле не планирует пересматривать налог на роскошь в сторону повышения. Об этом стало известно из опубликованного на сайте «Первого канала» интервью Познера с первым вице-премьером и главой ведомства Антоном Силуановым.
«Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — сказал Силуанов в эфире программы.
Бентли исключили из списка налога на роскошь
По его словам, это предложение — одно из наиболее часто поступающих в Минфин наряду с просьбами перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.
Во время интервью журналист отметил: «Речь идет не брать деньги очень богатых, а чтобы были доходы у тех, кто победнее». «И так и так», — заявил в ответ Силуанов.
29 октября ТАСС опубликовал некорректную цитату главы ведомства.
«Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — приводило ранее агентство слова Силуанова.
В ходе диалога Силуанов также утверждал, что ведомство не будет отказываться от действующей плоской 13-процентной шкалы. Он подчеркивал, что вводить новую систему налогообложения нецелесообразно, поскольку обеспеченные граждане найдут способ не платить дополнительный налог.
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