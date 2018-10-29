Силуанов пообещал повысить налог на роскошь

Министр финансов Антон Силуанов пообещал повысить налог на роскошное имущество, пишет ТАСС . Об этом он рассказал в интервью программе «Познер» на Первом канале.

По словам главы Минфина, разница в уровне доходов создает напряжение в обществе.

«Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — заявил Силуанов.

При этом он отметил, что Минфин не планирует вводить прогрессивную шкалу налогообложения вместо действующей плоской 13-процентной шкалы. Силуанов назвал такой шаг нецелесообразным.

«Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны», — сказал министр.

По словам Силуанова, 13-процентная шкала уже достаточно устоялась, и менять законодательство было бы неправильно.