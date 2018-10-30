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В Кремле прокомментировали подорожание бензина
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В Кремле сообщили, что тщательно следят за ситуацией с ценами на бензин 

ТАСС + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
В администрации президента России тщательно следят за ситуацией с ценами на бензин, однако конкретными мерами для решения проблемы занимается правительство РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, в Кремле в курсе [ситуации с ценами на бензин], — отметил он. — Это тема, которая сейчас тщательно отслеживается". "Именно кабинет министров сейчас этим занимается, принимаются очень активные меры, энергичные меры, — добавил представитель Кремля. — Работа ведется".
Правительство с мая принимает меры по сдерживанию внутренних цен на бензин, который дорожал на фоне роста цен на нефть и ослабления рубля. В результате у нефтепереработчиков возникла отрицательная маржа при реализации топлива на внутренний рынок, и компенсировать ее приходилось за счет повышения розничных цен. Чтобы остановить их рост, правительство летом отменило плановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также потребовало от нефтяников зафиксировать цены. Тогда в качестве стимулирующей меры власти пообещали компаниям повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если на внутренний рынок будет поставляться недостаточно топлива, а цены начнут снова расти. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 29 октября заявил, что правительство намерено удерживать рост цен на топливо в пределах инфляции и уже на следующей неделе может принять решение о введении заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов для стабилизации внутреннего рынка.
При этом с 1 января 2019 года в России должен заработать налоговый маневр, который подразумевает постепенное снижение экспортных пошлин и повышение НДПИ.
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