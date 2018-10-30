Цены на бензин на грани взрыва

Нефтяники попросили увеличить стоимость топлива на 5 рублей за литр. Об этом сообщило РБК со ссылкой на участников совещания в правительстве. Что происходит с топливными ценами и как власти пытаются сдержать рост?

Владелец одной из ярославских заправок Олег рассказывает, что когда-то продавал топливо на пару рублей дешевле, чем АЗС крупных нефтяных компаний. Высококачественный бензин, за ним к нему приезжали клиенты.

Сейчас ситуация в корне изменилась. Есть несколько нефтяных компаний, которые добывают нефть, перерабатывают ее и продают на своих же заправках. Летом они пообещали властям сдерживать цены, поэтому для своих заправок они продают бензин относительно дешево, для всех остальных АЗС — по высокой рыночной цене. Поэтому последние вынуждены или торговать в убыток, или продавать бензин и дизель дороже, или перейти на некачественный продукт.

Сейчас правительство вроде бы договорилось с нефтяниками, что они будут продавать нефтепродукты всем по одной цене. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак . Владелец независимой АЗС Олег настроен скептически:

«К нам-то и не поедут, потому что если будет одинаковая цена, представляете, у них там кофе бесплатный, девочки улыбаются, а к нам не поедет никто. Это все ерунда. У нас должна быть цена ниже, тогда поедут. Должны быть альтернативы, а этого не будет. Они торгуют на бирже, у меня крайняя информация была, бензин 36 рублей. Они закупили, у них наценка 5 рублей! Им за глаза и за уши! К ним поедут по 41 рубль брать, а они мне привезут по 40, и что, я за рубль торговать буду? Нет честной игры, нет».

Кстати, о кофе. Недавно «Роснефть» сообщила, что хочет заработать на продаже этого напитка на заправках 4 млрд рублей. А «Газпром нефть» планирует выручить от кофе 3 млрд Но вряд ли это поможет. Нефтяники в очередной раз заявили об убытках и попросили разрешить им повысить розничные цены на бензин на 5 рублей за литр.

Свои потери из-за сдерживания цен компании оценили в 150 млрд Хотя источник РБК , близкий к правительству, заметил, что компании в этом году заработали в десять раз больше — полтора триллиона. Это прибыль от высоких нефтяных цен и слабого рубля. Да и вообще речь идет не столько о потерях, столько о том, что компании не экспортируют часть своего топлива, а продают внутри.

Игорь Юшков: Окончательно договориться правительство и нефтяники пока не могут. Если этого не случится, Медведев пообещал ввести заградительную экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты. Это поможет справиться с дефицитом топлива на внутреннем рынке и стабилизировать цены, но только временно, прогнозирует ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Закрытие возможностей экспорта нефти и нефтепродуктов в итоге приведет к тому, что нефтяники просто уменьшат добычу и уменьшат переработку. Поэтому мы вслед за дешевыми нефтепродуктами можем столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке — не потому, что их вывозят, а потому что их не производят как таковые».

Есть еще один вариант — экспортные лицензии. Их планируют выдавать только нефтеперерабатывающим заводам. В обмен на экспортное право их обяжут поставлять на внутренний рынок определенный объем бензина. Это должно убрать с рынка трейдеров, которые, пользуясь высокими нефтяными ценами и слабым рублем, вывозят топливо за рубеж, что приводит к внутреннему дефициту и взвинчивает цены.

Как говорили в правительстве, бизнес согласен с такой мерой. Но по каким-то причинам ее до сих пор не приняли. Возможно, нет договоренностей, кто и сколько бензина будет обязан продавать в России. Но делать что-то надо, и срочно. Скоро, если ничего не изменится, вступают санкции США против Ирана, вполне возможно, появится новый санкционный пакет против России, и до конца нет ясности, будет ли Вашингтон наказывать саудовцев из-за убийства журналиста. Если все пойдет по худшему сценарию, то уже в ноябре нефть взлетит, а рубль рухнет, и тогда сдерживать цены на бензин будет крайне сложно. Счет идет уже на дни.