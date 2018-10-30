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Банки оказались в огромном долгу перед ЦБ
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Долг банков перед ЦБ приближается к 900 млрд рублей 

News.ru + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Долг банков по кредитам под залог нерыночных активов составляет 864 млрд рублей. Текущее значение является рекордным с января 2017 года, когда показатель составлял 950 млрд рублей.
По данным газеты «Ведомости», с 22 октября по 29 октября задолженность банков по кредитам под нерыночные активы увеличилась на 277 млрд рублей. Основной рост произошёл за счёт краткосрочных кредитов на срок до семи дней — объём краткосрочного долга составил 586 млрд рублей.
Объёмы этой задолженности резко увеличились в сентябре с 23 млрд до 393 млрд рублей. По данным издания главным заёмщиком выступал ВТБ, а ряд источников отмечали рост кредитования банковского сектора Центробанком перед объявлением о том, что сделка по расформированию консорциума швейцарского трейдера Glencore и Qatar Investments Authority (QIA) закрыта. Это совместное предприятие владело пакетом в 19,5% акций «Роснефти», однако представители ВТБ заявляли, что никогда не предоставляли и не имеют планов о кредитованию QIA с целью финансирования сделки по приобретению доли «Роснефти». Тем не менее, в сентябре ВТБ привлёк 350 млрд рублей Центробанка и выдал их нерезидентам.
20 млрд рублей у Банка России в сентябре также позаимствовал Альфа-Банк, так как занять средства у регулятора оказалось выгоднее на фоне конкуренции на денежном рынке за клиентские средства.
Как отмечает издание, за последний месяц некоторые крупные банки имеет некоторый дефицит ликвидности, который отразился в том числе в повышении ставок по вкладам. Однако фиксировать ставки на долгий срок и привлекать большой объём средств финансовым организациям не выгодно. Это связано с ожиданием санкций США — если они окажутся менее жесткими, чем предполагалось, вероятна тенденция к снижению ставок, которая снизит маржинальность банков по вкладам на один-два года, полагают эксперты. В этой связи ряд банков предпочёл переплатить и занять средства у ЦБ в ожидании решения по санкциям.
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