Курица резко подорожала

В России выросли оптовые цены на куриное мясо, пишет «Российская газета» со ссылкой на эксперта рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка Анну Кудрякову.
По ее словам, подорожание мяса кур в опте произошло из-за временно сложившегося дефицита. К нему привело жаркое лето, из-за которого снизилось поголовье птицы и упал ее вес, а предприятия сократили производство. При этом спрос на курицу остался прежним.
Повышение оптовых цен неизбежно приведет к росту цен в рознице. Сейчас средняя стоимость килограмма курятины составляет 115 рублей.
При этом Кудрякова утверждает, что при повышении розничных цен упадет покупательская способность населения, что приведет к избытку продукции у производителей.
«Тогда на рынке создастся избыток курятины, что сдержит рост цен», — заключила эксперт.