Курица резко подорожала

В России резко выросли оптовые цены на куриное мясо

В России выросли оптовые цены на куриное мясо, пишет « Российская газета » со ссылкой на эксперта рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка Анну Кудрякову.

По ее словам, подорожание мяса кур в опте произошло из-за временно сложившегося дефицита. К нему привело жаркое лето, из-за которого снизилось поголовье птицы и упал ее вес, а предприятия сократили производство. При этом спрос на курицу остался прежним.

Повышение оптовых цен неизбежно приведет к росту цен в рознице. Сейчас средняя стоимость килограмма курятины составляет 115 рублей.

При этом Кудрякова утверждает, что при повышении розничных цен упадет покупательская способность населения, что приведет к избытку продукции у производителей.