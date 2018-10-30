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На Украине назвали цену газа для населения
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На Украине назвали цену газа для населения с 1 ноября 

RT на русском 11 часов назад
Стоимость природного газа для населения Украины с 1 ноября составит 8,5 тыс. гривен (около $300) за тысячу кубометров, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
«Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны ($303,43), для предприятий ТКЭ — 8361,85 гривны ($296,79)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расценки действительны с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019-го.
19 октября правительство Украины приняло решение повысить цены на газ с ноября на 23,5%.
Осуществлять повышение планируется в три этапа.
RT на русском: последние новости
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