На Украине назвали цену газа для населения с 1 ноября

Стоимость природного газа для населения Украины с 1 ноября составит 8,5 тыс. гривен (около $300) за тысячу кубометров, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» «Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны ($303,43), для предприятий ТКЭ — 8361,85 гривны ($296,79)», — говорится в сообщении. Отмечается, что расценки действительны с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019-го. 19 октября правительство Украины приняло решение повысить цены на газ с ноября на 23,5%. Осуществлять повышение планируется в три этапа.