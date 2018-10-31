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Российским винам предсказали резкое подорожание
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Российским винам предсказали резкое подорожание 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 31 октября 2018
Фото: РИА Новости
После введения Минфином с 1 июля 2019 года единых ставок акцизов для российского и импортного вина, а также акциза на виноград стоимость вин в России может вырасти почти на треть, а винограда — в половину.
«В результате предлагаемых нововведений ставка акциза на российские тихие вина защищенных географических указаний (ЗГУ) вырастет в шесть раз, на игристые вина ЗГУ — более чем в 2,5 раза. С учетом НДС, который начисляется на акциз, и наценок ритейлеров российские вина подорожают в среднем на 30%, виноград — на 50%», — цитирует «Интерфакс» председателя Национального союза защиты прав потребителей.
Согласно законопроекту, использующие российский виноград производители получат налоговый вычет. Однако по подсчетам союза вычет будет составлять не больше 0,13% от дополнительного акциза.
Ранее Минфин решил установить единые ставки акцизов для российского и импортного вина.
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