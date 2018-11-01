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Рублю предстоит пройти через шесть испытаний
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В ноябре рублю предстоит пройти через шесть испытаний 

Российская Газета + ещё 27 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ситуация на валютном рынке может пойти как по позитивному, так и негативному сценарию. От того, как рубль преодолеет испытания, будут зависеть курсы доллара и евро. Разница приличная — четыре рубля.
Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари, специально для "Российской газеты":
— Несмотря на то, что ноябрь — последний месяц осени и поворот на зиму, в российской политической и экономической жизни он иногда оказывается очень жарким. Есть вероятность, что ноябрь 2018 года окажется именно таким. В любом случае этот месяц пройдет под знаком санкций. И рублю придется пройти через шесть испытаний.
Испытание первое. Месяц начнется с нефтяного эмбарго США, наложенного на поставки иранской нефти. Антииранские санкции вступят в законную силу с четвертого ноября, однако, еще задолго до этой даты компании из многих стран объявили об отказе от участия в совместных проектах с Ираном и от закупок иранской нефти. В сентябре ожидание санкций против Ирана вызвало резкий скачок цены нефти вверх, но в октябре нефтяной рынок сильно охладился. Мы ожидаем, что в ноябре на фоне ограничения поставок иранской нефти рост цены черного золота возобновится, но более умеренно, чем летом и в сентябре. Высокая цена на нефть является достаточно неплохим фактором для укрепления рубля.
Испытание второе. Шестого ноября произойдет важное событие — выборы в Конгресс США. Если республиканцы по их итогам утратят большинство, то критика Трампа со стороны Конгресса может усилиться, также и победа демократов может способствовать обострению внешнеполитических отношений США с Россией и Китаем.
Не исключено, что "ястребы" вновь начнут процедуру обсуждения законопроекта, предполагающего распространение санкций США на операции с российским госдолгом. Мы считаем, что вероятность принятия этого закона очень низкая, хотя бы потому, что в США есть серьезное сопротивление дальнейшему ухудшению отношений с РФ, так как это может негативно повлиять на американский бизнес в России и инвесторов в российские госбумаги. Тем не менее, любые попытки вновь дать ход этому законопроекту будут приводить к сильной волатильности на валютном рынке краткосрочным движениям рубля вниз.
Испытание третье. Но не менее важное для мировой экономики событие, чем выборы в американский Конгресс, произойдет восьмого ноября. ФРС США в этот день примет решение по процентной ставке. По нашим прогнозам, с высокой вероятностью процентная ставка будет повышена на ноябрьском заседании еще на 0,25 п.п. Если это произойдет, то доллар может как минимум краткосрочно укрепиться к мировым валютам, и рубль, соответственно, может откатиться вниз.
Обратим внимание, что в ноябре совет директоров Банка России не заседает, поэтому в России решения по процентным ставкам в этом месяце принято не будет, нужно подождать до декабря. Не будет заседать в ноябре и комитет по монетарной политике Европейского центрального банка, соответственно, в еврозоне решений по процентной ставке весь ноябрь тоже не будет. А это важный фактор для пары евро-рубль.
Испытание четвертое. В выходные дни, 10-11 ноября, пройдет очередная встреча стран-участников соглашения "ОПЕК+". Она будет важна тем, что на ней будет, возможно, решаться судьба "ОПЕК+" после 2018 года, а точнее — появится информация о том, придет ли на смену "ОПЕК+" некое постоянно действующее соглашение среди участников относительно регулирования цен на нефть. Не исключено, что в ходе встречи России могут предложить присоединиться к ОПЕК, что ей, на наш взгляд, невыгодно. Тем не менее, если прояснится судьба "ОПЕК+", после выходных нефть вырастет, а рубль может краткосрочно укрепиться к мировым валютам.
Испытание пятое. Уже 11 ноября может состояться важное для мировой политики событие — президенты России и США встретятся в Париже, куда они приглашены для участия в торжествах по случаю 100-летия с даты окончания Первой мировой войны. Полагаем, что в понедельник по итогам встречи, какими бы ни были ее результаты (а она, скорее всего, может быть чисто протокольной), рынки акций и рубль отреагируют ростом.
Испытание шестое. Тем не менее, несмотря на формально дружелюбные встречи, нельзя сбрасывать со счетов, что в конце ноября вступит в силу новый пакет антироссийских санкций по надуманному "делу Скрипалей". Новый пакет санкций окажется серьезнее, чем уже действующий.
Он предполагает запрет на экспорт в Россию любой американской продукции, за исключением продовольствия, запрет на импорт США любой российской продукции. А также запрет для Аэрофлота и иных государственных авиакомпаний на прямые рейсы в США (хотя в некоторых СМИ высказывается мнение, что запрета не будет, а речь пойдет только о запрете для Аэрофлота покупать и арендовать самолеты американского производства).
Есть, правда, определенная вероятность, что в ноябре этот санкционный пакет так и не вступит в силу, либо сроки будут перенесены. По крайней мере, советник президента США Джон Болтон во время недавнего визита в Россию обтекаемо заявил, что администрация президента США не исключает, что новых санкций против России США вводить не будут. Если этого действительно не случится, то рубль отреагирует достаточно бурным ростом, а если новый пакет санкций все-таки будет введен, то рубль может незначительно упасть к доллару в краткосрочном периоде.
Итак, с учетом всего этого, в ноябре ситуация на валютном рынке может развиваться по двум сценариям — позитивному и негативному.
Позитивный предполагает, что новые санкции против России не будут введены, либо, если будут, то в ограниченном объеме, не влияющем на экономику. В этом случае самым существенным риском для рубля, хотя уже достаточно учтенным в обменном курсе, может быть только повышение процентной ставки в США. В этом случае доллар в ноябре будет находиться в рамках 63-66 рублей, а евро — в диапазоне 73-76 рублей.
Негативный сценарий предполагает, что санкции все же будут введены, и тогда мы увидим диапазон по доллару на уровне 65-70 рублей, а по евро — 74-80 рублей.
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