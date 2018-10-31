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СМИ узнали о схеме покупки российского газа для Украины
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СМИ узнали о схеме покупки российского газа для Украины 

Рамблер + ещё 4 31 октября 2018
Фото: ТАСС
«Коммерсант» сообщает, что основная часть газа с электронной торговой площадки «Газпром экспорта» может оказаться на Украине.
Издание отмечает, что в основном проданный на площадке газ должен отправиться в Словакию. На нее пришлось 368 миллиона кубометров или 48 процентов всех торговавшихся объемов. Речь идет о торгах с поставкой в ноябре и декабре: газ уже куплен, но еще не поставлен.
По версии «Коммерсанта», одна Словакия потребить такой дополнительный объем не сможет. Источники газеты на рынке убеждены, что газ будет отправлены из Словакии на Украину по реверсной схеме.
Издание отмечает, что сам украинский «Нафтогаз» в торгах на российской площадке не участвовал.
«Нафтогаз» закупает у Словакии 23–24 миллиона кубометров газа в день при технической мощности реверса в 41 миллион кубометров.
Собеседники «Коммерсанта» отметили, что «Газпром экспорт» продает газ на своей площадке немного дороже, чем на европейских газовых биржах (хабах). Трейдеры, работающие с «Нафтогазом», продают газ Украине по цене немецкого хаба NCG. К этому добавляется стоимость транспортировки. Один из источников пояснил, что трейдерам такая ситуация выгодна: они покупают газ у «Газпрома» дороже, чем на европейской бирже, но при этом получают газ в Словакии и экономят на транспорте.
Алексей Гривач из ФНЭБ отметил, что хранение газа на Украине может быть выгодным: стоимость хранения газа в украинских подземных хранилищах ниже, чем в соседних странах, а после изменения украинского законодательства местные хранилища получили статус «таможенного склада», поэтому иностранными компаниям их проще использовать.
«Нафтогаз» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года из-за ценовых разногласий и необходимости внесения предоплаты.
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