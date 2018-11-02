Правительство перекроило закон об отмене национального роуминга

Национальный роуминг на территории Крыма может быть отменен лишь после прихода операторов «большой четверки», но в ближайшее время этого не ожидается. Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Зырянова. «К сожалению, мы здесь работаем в условиях санкций. До сих пор члены „большой четверки“ —»Мегафон", МТС, «Билайн» и «Тele2» — сюда не зашли и не зайдут пока", — заявил чиновник. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе считает, что указанные операторы «зайдут» на полуостров после ослабления санкционного режима, начала работы крупных банков и прочих учреждений. Ранее представители российских мобильных операторов «большой тройки» сообщили об отмене внутрисетевого роуминга в России. Крыма это не коснулось, так как они официально не представлены на полуострове.