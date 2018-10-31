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В Киеве рассказали о катастрофе в экономике Украины
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В Киеве рассказали о катастрофе в экономике Украины 

News.ru + ещё 1 31 октября 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о катастрофической ситуации, сложившейся в экономике Украины. По его словам, внешний долг страны достиг $47,5 миллиардов.
Парламентарий также отметил, что совокупный внешний и внутренний долг страны приблизился к $75 миллиардам. Таким образом, главной статьей расходов бюджета в 2019 году станет обслуживание госдолга.
Рабинович подчеркнул, что Киев намеренно поднял тарифы на коммунальные услуги, загнав в угол население страны, чтобы получить помощь от Международного валютного фонда (МВФ).
«Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы», — заявил политик в эфире «112 Украина».
Ранее News.ru писал о том, что большинство украинцев (79%) заявили, что в первую очередь развитию их страны мешает взяточничество. При этом более половины граждан уверены, что все беды происходят из-за ситуации в Донбассе. Вместе с тем 30% назвали главной причиной неудач отсутствие профессионалов у власти.
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