Названы последствия дедолларизации России

Экономисты назвали последствия дедолларизации России

Власти России могут пойти на валютные ограничения и давление на банки при дедолларизации, но лишь теоретически. Об этом «Известиям» заявили экономисты.

По словам профессора Института мировой экономики и международных отношений РАН Якова Миркина, при розничной дедолларизации следует учитывать три важных фактора. Первый состоит в том, что отказ властей ограничивать валюту в России во время предыдущих кризисов не означает, что так будет и во время следующего.

Второй фактор касается валютных вкладов россиян, которые, по словам главы Минфина Антона Силуанова, не будут тронуты дедолларизацией. Однако Миркин считает, что это заявление министра не означает, что власти не станут давить на политику банков относительно вкладов.

«Третий аспект — это наличные доллары и евро, которых накопилось много», — отметил экономист.

Он напомнил результаты исследования Министерства финансов США 2006-2010 годов, согласно которому Россия — одна из крупнейших пользовательниц наличных долларов. Судя по тем подсчетам, в РФ находилось около 80 миллиардов наличных долларов, причем половина из них — в Москве.

Напомнил Миркин и о том, что Центральный банк России не согласился с цифрой, озвученной американским казначейством.

Тем не менее эксперт отметил, что статистика американцев, окажись она точной, привела бы к тому, что «неприятные меры» при дедолларизации наличных коснулись бы главным образом крупнейших городов России.