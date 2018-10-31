Россия и Куба заключили контракты на сумму свыше $260 млн 

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что по итогам его визита на Кубу были заключены контракты на сумму, которая превышает $260 млн Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Борисова, речь идет о "серьезных контрактах".
"Модернизация трех энергоблоков — около 100 млн долларов США, второй этап модернизации металлургического завода — около 60 млн долларов, поставка вагонов — свыше 100 млн", -рассказал Борисов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес проведут двустороннюю встречу 2 ноября в Москве. Лидеры стран намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства России и Кубы.