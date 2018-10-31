Ещё
Иран сократил экспорт нефти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.80
75.01
75.24
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.54
74.51
Индексы и котировки Brent
72.86
+0.18 Золото
1234.74
+0.10 РТС
1140.63
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1427
–0.0088
19.10
1.1515
01.11
28.10
23.10

СМИ: Иран сократил экспорт нефти на 1 млн баррелей 

Вести Экономика 31 октября 2018
Фото: Reuters
Иран сократил поставки нефти на мировой рынок в преддверии американских санкций, однако все еще продает на внешние рынки существенный объем топлива.
Как следует из анализа оценок инвестиционных банков, данных о танкерных перевозках и данных Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре объем экспорта иранской нефти и конденсата составлял от 1,7 до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с пиковыми 2,7 млн баррелей в сутки в июне, пишет CNBC.
Основными покупателями иранского топлива являются Индия и Китай, и эксперты в целом сходятся во мнении, что они продолжат импортировать топливо из страны после вступления в силу американских санкций. Заявленной целью санкций является полное прекращение поставок нефти из Ирана.
Помимо Китая и Индии, в сентябре продолжили закупать нефть в Иране Турция, Италия, Испания, Греция и Япония.
"Экспорт иранской нефти и конденсата в октябре, как ожидается, останется примерно на уровне сентября, а затем упадет в следующем месяце после введения санкций", — сказал CNBC глава отдела исследований сырьевого рынка в ClipperData Мэтт Смит.
Опасения по поводу прекращения поставок иранской нефти, на которую приходилось порядка 3-4% мирового экспорта, подняли цены на нефть до четырехлетнего максимума ранее в октябре, однако затем котировки пошли вниз, в том числе из-за ухудшения ситуации на глобальных рынках.
Ранее поступала информация, что Иран в воскресенье впервые продал нефть частным покупателям через свою энергетическую биржу в рамках усилий по противодействию американским санкциям, об этом сообщило AFP.
Из предложенного миллиона баррелей было продано только 280 тыс. по $74,85 за баррель, что более чем на $4 ниже начальной запрашиваемой цены.
Имя покупателя неизвестно. По информации иранского информационного агентства Fars, покупку совершил конгломерат частных фирм через три брокерские конторы.
Вести Экономика: последние новости
Минфин: налог на роскошь не планируется менять в ближайшие 6 лет СМИ: Иран сократил экспорт нефти на 1 млн баррелей Правительство РФ договорилось с компаниями о заморозке цен на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж64
Лекарства резко подорожают277
Доказано: Заработать на бирже просто17
Рублю предрекли резкий обвал9
Раскрыт план РФ по отказу от доллара176
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение