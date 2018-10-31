СМИ: Иран сократил экспорт нефти на 1 млн баррелей

Иран сократил поставки нефти на мировой рынок в преддверии американских санкций, однако все еще продает на внешние рынки существенный объем топлива.

Как следует из анализа оценок инвестиционных банков, данных о танкерных перевозках и данных Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре объем экспорта иранской нефти и конденсата составлял от 1,7 до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с пиковыми 2,7 млн баррелей в сутки в июне, пишет CNBC.

Основными покупателями иранского топлива являются Индия и Китай, и эксперты в целом сходятся во мнении, что они продолжат импортировать топливо из страны после вступления в силу американских санкций. Заявленной целью санкций является полное прекращение поставок нефти из Ирана.

Помимо Китая и Индии, в сентябре продолжили закупать нефть в Иране Турция, Италия, Испания, Греция и Япония.

"Экспорт иранской нефти и конденсата в октябре, как ожидается, останется примерно на уровне сентября, а затем упадет в следующем месяце после введения санкций", — сказал CNBC глава отдела исследований сырьевого рынка в ClipperData Мэтт Смит.

Опасения по поводу прекращения поставок иранской нефти, на которую приходилось порядка 3-4% мирового экспорта, подняли цены на нефть до четырехлетнего максимума ранее в октябре, однако затем котировки пошли вниз, в том числе из-за ухудшения ситуации на глобальных рынках.

Ранее поступала информация, что Иран в воскресенье впервые продал нефть частным покупателям через свою энергетическую биржу в рамках усилий по противодействию американским санкциям, об этом сообщило AFP.

Из предложенного миллиона баррелей было продано только 280 тыс. по $74,85 за баррель, что более чем на $4 ниже начальной запрашиваемой цены.

Имя покупателя неизвестно. По информации иранского информационного агентства Fars, покупку совершил конгломерат частных фирм через три брокерские конторы.