Ещё
Стал известен размер госдолга Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.80
75.01
75.24
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.54
74.51
Индексы и котировки Brent
72.86
+0.18 Золото
1234.74
+0.10 РТС
1140.63
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1427
–0.0088
19.10
1.1515
01.11
28.10
23.10

Стал известен размер госдолга Москвы 

News.ru 31 октября 2018
Фото: РИА Новости
Сейчас размер госдолга столицы составляет 34 млрд рублей. Об этом заявила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы.
В ходе рассмотрения бюджета города в первом чтении она заявила, что в ноябре планируется погашение 4,3 млрд рублей, и в новую трёхлетку Москва войдёт с объемом долга в 30 млрд
Как рассказала Зяббарова, госдолг Москвы обслуживается по фиксированной ставке 6% годовых.
Бюджет Москвы на 2019−2021 годы отличается социальной направленностью, так на социальные нужды планируется потратить более 1,3 трлн рублей.
Также значительные средства выделят на развитие транспортной инфраструктуры — строительство новых линий метрополитена и развитие сети общественного транспорта.
Как ранее писал News.ru, агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBВ-» и дало «позитивный» прогноз.
Подтверждение рейтинга указывает на относительно хорошую трудоспособность города, которая поддерживается его статусом столицы страны, а также на сильные показатели исполнения бюджета и низкого прямого риска.
News.ru: последние новости
Экономист Хазин: «В России нет экономического роста» Военный экспорт переходит на рубли Daily Telegraph: РФ преподала хороший урок Британии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж64
Лекарства резко подорожают277
Доказано: Заработать на бирже просто17
Рублю предрекли резкий обвал9
Раскрыт план РФ по отказу от доллара176
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение