Стал известен размер госдолга Москвы

Сейчас размер госдолга столицы составляет 34 млрд рублей. Об этом заявила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании Мосгордумы

В ходе рассмотрения бюджета города в первом чтении она заявила, что в ноябре планируется погашение 4,3 млрд рублей, и в новую трёхлетку Москва войдёт с объемом долга в 30 млрд

Как рассказала Зяббарова, госдолг Москвы обслуживается по фиксированной ставке 6% годовых.

Бюджет Москвы на 2019−2021 годы отличается социальной направленностью, так на социальные нужды планируется потратить более 1,3 трлн рублей.

Также значительные средства выделят на развитие транспортной инфраструктуры — строительство новых линий метрополитена и развитие сети общественного транспорта.

Как ранее писал News.ru, агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Москвы в иностранной и национальной валюте на уровне «BBВ-» и дало «позитивный» прогноз.

Подтверждение рейтинга указывает на относительно хорошую трудоспособность города, которая поддерживается его статусом столицы страны, а также на сильные показатели исполнения бюджета и низкого прямого риска.