Минфин не смог продать трехлетние облигации на аукционе 

Минфину РФ не удалось разместить все трехлетние облигации на аукционе на Московской бирже. Из предложенных 15 млрд рублей инвесторы выкупили только 12,16 млрд При этом первоначальный спрос на облигации превышал предложение. В среду должен состояться второй аукцион, на котором ведомство намерено продать 11-летние бумаги объемом 5 млрд рублей.
По мнению участников рынка, неудачное размещение трехлетних ОФЗ на первом аукционе могло быть связано с низкой премией, которую предложил Минфин: цена отсечения на аукционе составила 96,9%, а доходность выпуска — 8,3%. Это ниже рыночного уровня — индекс госбондов RGBITR сейчас торгуется с доходностью 8,52%.
Две недели назад Минфин разместил трехлетние облигации объемом 5 млрд рублей с доходностью 8,29%. Спрос на облигации в четыре раза превысил предложение.