Минфин не смог продать трехлетние облигации на аукционе

Минфину РФ не удалось разместить все трехлетние облигации на аукционе на Московской бирже . Из предложенных 15 млрд рублей инвесторы выкупили только 12,16 млрд При этом первоначальный спрос на облигации превышал предложение. В среду должен состояться второй аукцион, на котором ведомство намерено продать 11-летние бумаги объемом 5 млрд рублей.

По мнению участников рынка, неудачное размещение трехлетних ОФЗ на первом аукционе могло быть связано с низкой премией, которую предложил Минфин: цена отсечения на аукционе составила 96,9%, а доходность выпуска — 8,3%. Это ниже рыночного уровня — индекс госбондов RGBITR сейчас торгуется с доходностью 8,52%.

Две недели назад Минфин разместил трехлетние облигации объемом 5 млрд рублей с доходностью 8,29%. Спрос на облигации в четыре раза превысил предложение.