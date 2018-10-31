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Путин ожидает увеличения экспорта молдавского вина
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Путин ожидает увеличения поставок вина из Молдавии в Россию 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин считает, что экспорт вина из Молдавии в РФ будет увеличиваться.
На переговорах в Кремле президент Молдавии Игорь Додон констатировал, что "по вину доля [в общем объеме поставок из Молдавии в РФ] еще пока маленькая".
"Что касается винодельческого сырья и вина, поставляемых из Молдовы, то их количество увеличивается. Если в прошлом году 14 млн литров было поставлено, то в первом полугодии этого года — 8,5 [млн литров]", — заметил Путин. По его мнению, "по результатам года будет зафиксирован значительный рост [поставок вина]". "Будем и дальше работать", — заверил российский лидер.
Говоря о торгово-экономических отношениях в целом, президент РФ отметил, что "за последнее время ситуация меняется, открыто значительное количество предприятий винодельческой, плодоовощной продукции, сельхозсырья для поставок на российский рынок". "В прошлом году увеличение импорта из Молдовы в Россию превысило 40%, и эта тенденция продолжается, в этом году за первое полугодие плюс еще 14%", — сообщил он. По его оценке, "в общем и целом в этой сфере наши отношения развиваются поступательно". Путин надеется, что "эта работа будет продолжена в ближайшем будущем".
"Нам удалось поменять тенденции, которые были в 2012-2013, у нас в последние годы есть рост [товарооборота]", — отметил Додон.
По его словам, "по некоторым товарным позициям российский рынок составляет 80-90% всего экспорта Молдовы". Для примера президент Молдавии привел поставки яблок, винограда. Он также назвал Россию "инвестором номер один" для Молдавии.
Додон поблагодарил Путина за то, что Молдавия получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.
"Безусловно, будем активно участвовать в этом формате", — заверил он.
Президент РФ уточнил, что инициативы получения Молдавией статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе принадлежала президенту Молдавии.
"Я думаю, что результат этих действий — увеличение поставок продукции сельхозпроизводителей на российский рынок", — заметил он.
Путин надеется, что нынешний визит молдавского коллеги в РФ пойдет на пользу развития двусторонних отношений.
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