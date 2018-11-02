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В России выросла добыча нефти
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Добыча нефти в России в октябре выросла на 4,4% 

ТАСС + ещё 7 2 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Добыча нефти и газового конденсата в России в октябре 2018 года выросла на 4,4% в годовом исчислении — до 48,26 млн тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
При этом с начала года добыча выросла на 1,1% — до 460,8 млн тонн.
Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" (без учета "Башнефти") в октябре увеличила добычу нефти на 5,2% — до 18,86 млн тонн (за январь — октябрь этот показатель составил 179,2 млн тонн, что на 2,1% больше, чем годом ранее). Добыча "Лукойла" в октябре выросла на 2,2% — до 7,1 млн тонн (показатель за 10 месяцев снизился на 0,1% — до 68,5 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в октябре повысил добычу на 0,7% — до 5,2 млн тонн (за 10 месяцев — на 0,4%, до 50,6 млн тонн). "Газпром нефть" в октябре нарастила добычу нефти на 3,1% — до 5,2 млн тонн (в январе — октябре добыла 50,26 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем годом ранее).
Добыча "Татнефти" с начала года составила 24,34 млн тонн (рост на 0,9%), "Новатэка" — 9,78 млн тонн (рост на 1,1%).
При этом ЦДУ ТЭК отмечает, что операторы СРП (соглашение о разделе продукции — прим. ТАСС) нарастили добычу с начала года на 11,6% — до 11,4 млн тонн.
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