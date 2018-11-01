Ещё
Кремль оценил рост России в рейтинге Doing Business
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.80
75.01
75.24
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.54
74.51
Индексы и котировки Brent
72.86
+0.18 Золото
1234.63
+0.05 РТС
1140.63
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1427
–0.0088
19.10
1.1515
01.11
28.10
23.10

Песков прокомментировал рост позиций России в рейтинге Doing Business 

РИА Новости + ещё 83 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Место России в рейтинге Doing Business постоянно повышается, но проблемы, связанные с достаточно агрессивной внешней экономической средой, вызывают некоторые затруднения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Разумеется, не все получается, возникают определенные проблемы, во-первых, связанные с достаточно агрессивной внешней экономической средой. Вы знаете, что речь идет о незаконных деструкциях, которые применяются в отношении нашей страны… Поэтому возникают затруднения, но все это не влияет на однозначную позитивную динамику, место России постоянно повышается", — сказал Песков, комментируя позицию Россию в рейтинге Doing Business.
Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге Doing Business-2019 с прошлогодней 35 строчки благодаря улучшению регуляторной среды деятельности малых и средних предприятий. В позапрошлом году Россия занимала 40 строчку, а семь лет назад — 120-е место в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году.
Последние новости
Русская ракета против американских "Пэтриот". Стратегический фельетон Актера Даниила Страхова избили в Москве Натуральное свинство: Европа требует от РФ компенсации за контрсанкции
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж64
Лекарства резко подорожают277
Доказано: Заработать на бирже просто17
Рублю предрекли резкий обвал9
Раскрыт план РФ по отказу от доллара176
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение