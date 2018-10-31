Россия не сумела выполнить пожелание Путина

Названо место России в рейтинге Doing Business

Россия заняла 31 место в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, составленном Всемирным банком. Об этом сообщает РБК.

По сравнению с прошлым годом Россия поднялась на 4 позиции, однако не сумела достигнуть 20 места, как того требовали майские указы 2012 года президента России Владимира Путина.

Вхождение в топ-20 пока выполнено только по трем пунктам — подключение к электросетям (12 место), регистрация предприятий и собственности (12 место) и обеспечение исполнения контрактов (18 место).

По другим направлениям РФ пока далеко от двадцатки: по показателю легкости начала бизнеса Россия занимает 32 место, по разрешениям на стройку — 48-е, по кредитованию — 22-е, по защите миноритарных акционеров — 57-е, по налогообложению — 53-е, по разрешению неплатежеспособности — 55-е, по международной торговле — 99 место.

При составлении рейтинга Всемирный банк учитывает деловой климат только в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. Авторы исследования анализируют нормативные акты, связанные с регулированием, опрашивают юристов, судей и нотариусов, часть информации предоставляет государство.

В анализе данных не принимается во внимание макроэкономическая стабильность, развитие финансовой системы, качество трудовых ресурсов, коррупция и проблемы безопасности.