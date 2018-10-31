Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2019 на 31-е место

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2019, который ежегодно публикует группа Всемирного банка , на 31-е место. Это следует из доклада ВБ. В прошлом рейтинге результат России был на четыре ступени ниже — 35-е место.

"Россия вновь продемонстрировала свою приверженность улучшению делового климата для частного предпринимательства. Мы надеемся и далее отмечать поступательное движение страны по внедрению передовой мировой практики регулирования отечественных малых и средних предприятий", — приводятся в сообщении слова директора и постоянного представителя Всемирного банка в России Андраша Хорваи.

Президент РФ Владимир Путин еще в майских указах 2012 года поставил задачу достижения 20-й строчки в этом рейтинге к 2018 году, однако пока России не удалось выполнить эту задачу. В 2012 году Россия находилась на 120-м месте в рейтинге Doing Business.

Совокупная оценка условий бизнеса состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности (доступность процедуры банкротства).

В этом году России удалось войти в Топ-100 по всем десяти показателям: Россия заняла 32-е место по регистрации предприятий, 48-е по получению разрешений на строительство, 12-е по подключению к системе электроснабжения, 12-е по регистрации собственности, 22-е по получению кредитов, 57-е по защите миноритарных инвесторов, 53-е по налогообложению, 99-е по международной торговле, 18-е по обеспечению исполнения контрактов и 55-е по разрешению неплатежеспособности.

Реформы в России

В этом году Всемирный банк учел четыре реформы, которые были проведены в России. В частности, улучшению делового климата способствовало сокращение времени, необходимого для получения разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а также оптимизация контроля качества строительства за счет введения риск-ориентированного подхода к проверкам.

Второй реформой стало ускорение процедуры подключения к системе электроснабжения за счет сокращения сроков и снижения стоимости подключения к электросетям, обновления системы "одного окна" и улучшения внутренних процедур сетевой организации. Всемирный банк также отметил улучшения в налоговой сфере — была повышена норма амортизационных отчислений по основным фондам. Положительная динамика была отмечена и в международной торговле за счет введения электронной процедуры таможенной очистки и сокращению сроков автоматического завершения процедур.

ВБ подчеркивает, что Россия демонстрирует хорошие результаты по таким показателям, как "Регистрация предприятий" и "Обеспечение исполнения контрактов". "В течение последних нескольких лет реформе регистрации предприятий уделялось приоритетное внимание, в результате чего Россия заняла 12-е место в глобальном рейтинге. Что касается исполнения контрактов, то для урегулирования коммерческого спора в России требуется не более 337 дней в местном суде первой инстанции (арбитражный суд), тогда как в регионе для этого необходимо в среднем 496 дней", — поясняет банк.

В то же время, по таким направлениям, как "Международная торговля", "Разрешение проблемы неплатежеспособности" и "Защита миноритарных инвесторов" существуют возможности для улучшения показателей, считает ВБ. При этом по индексу ответственности директора Россия получила лишь 2 балла из 10 в связи с тем, что в случае ненадлежащего использования корпоративных активов директора очень редко привлекаются к ответственности.

Глобальные результаты

Лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали Новая Зеландия, Сингапур и Дания, которые второй год подряд занимают соответственно первое, второе и третье места. Помимо этих стран в десятку наиболее привлекательных с точки зрения бизнеса вошли САР Гонконг, Республика Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Бывшая югославская Республика Македония.

В регионе Европа и Центральная Азия, к которому относится Россия, было проведено в общей сложности 54 реформы. Рекордное количество реформ — восемь — провел Азербайджан, что позволило ему подняться на 25-е место в рейтинге. Турция, которая впервые вошла в число десяти стран мира, добившихся наиболее заметных результатов по числу проведенных реформ, провела семь реформ и поднялась на 43-е место в мировом рейтинге.