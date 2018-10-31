Ультиматум по бензину: Медведев грозит нефтяникам

Ультиматум по бензину: чем Медведев грозит нефтяникам

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство примет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты до конца недели, если в среду не удастся прийти к соглашению с нефтяными компаниями о стабилизации цен на бензин. Даже если властям удастся договориться с бизнесом, цены на него все равно скоро вырастут — с 1 января 2019 года увеличатся акцизы, а также ставка НДС.

Если в среду, 31 октября, правительство не договорится с нефтяниками о стабилизации цен на нефть, заградительные пошлины на нефть будут введены до конца недели, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Встретьтесь вечером, обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет прежде всего следить за его исполнением. Поэтому мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности министерства энергетики и правительства в целом…

Если же не удастся договориться, то тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал Медведев на заседании правительства в среду.

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что в среду вечером состоятся переговоры правительства с представителями нефтяных компаний. Козак выразил надежду, что договоренности с нефтяниками о мерах стабилизации на топливном рынке будут достигнуты.

«Мы попытаемся сегодня же подписать все эти соглашения. И если они будут подписаны, то, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере — заградительной пошлине — не будет. В случае, если будет отказ, то придется пойти на эти крайние меры, чтобы отрегулировать внутренний рынок», — сказал он.

Козак также отметил, что пакет документов «о применении крайней меры» и проект соглашения с нефтяными компаниями подготовлены.

«Сегодня есть рекомендации Федеральной антимонопольной службы, предлагается сделать это обязательной нормой по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам, для того чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов», — сказал вице-премьер.

Вопрос удержания цен на нефтепрордукты премьер-минстр Дмитрий Медведев поднял в понедельник, 29 октября. Тогда он поручил Минэнерго провести совещания с нефтяными компаниями и отвел два дня на выработку решения. Если сторонам не удастся договориться, он обещал ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты, «чтобы ситуация на рынке была более стабильной».

Премьер-министр констатировал, что бензин продолжает дорожать, а действия правительства не останавливают рост цен.

«Несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин», — сказал он.

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Тогда правительство отменило плановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин выросли на 0,1% по сравнению с августом, с начала года — на 8,9%. Сейчас розничные цены на бензин на АЗС держатся на уровнях 43-44 рубля за литр.

Летом 2018 года правительство закрепило за собой право вводить заградительные пошлины на экспорт топлива как защиту от роста цен. В правительстве также обсуждается лицензирование экспорта нефтепродуктов при гарантии поставлять определенный объем топлива на внутренний рынок.

По всем прогнозам, дальше бензин должен только дорожать. Дело в том, что с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся в 1,5 раза — до 12,314 тыс. и 8,541 тыс. руб. за 1 тонну соответственно. Ставка НДС при этом вырастет с 18% до 20%.

Правительство утверждало, что скачка цен на бензин или топливо не произойдет, так как проработало несколько инструментов для его сдерживания. Во-первых, с 1 января 2019 года начнется завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, предусматривающего снижение таможенных пошлин при повышении НДПИ. Предусмотрен отрицательный акциз для нефтеперерабатывающих заводов, который, по словам Козака, должен «выполнить миссию рыночного инструмента сдерживания внутренних цен на топливо». Кроме того, предполагается возможность компенсировать НПЗ часть стоимости нефти на внутреннем рынке в виде специальной демпфирующей надбавки.

Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов неоднократно утверждал, что никакого планового роста цен на топливо не планируется.

«В наших планах — увеличение цен в рамках инфляции, в рамках тех прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Государственную думу», — говорил Силуанов.