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США стали лидером по добыче нефти
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США стала мировым лидером по добыче нефти 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 31 октября 2018
Фото: Reuters
Соединенные Штаты добыли нефти за август больше всех в мире, средняя добыча в день составила 11,3 млн баррелей, что опережает показатели России и Саудовской Аравии, занявших второе и третье места.
Эти сведения подтверждаются данными министерства энергетики России, управления энергетической информации минэнерго США и докладом ОПЕК, передает ТАСС.
Таким образом, по данным EIA, США в августе увеличили добычу на 3,8% по сравнению с июлем.
Добыча нефти в России, по данным минэнерго, за тот же период выросла на 0,03%.
По сведениям из октябрьского доклада ОПЕК, Саудовская Аравия нарастила добычу на 0,4%.
Ранее ОПЕК предсказывала, что США обгонит Россию по добыче нефти уже в текущем году.
В сентябре Россия установила рекорд за постсоветское время по добыче этого ресурса.
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