Козак отверг жалобы нефтяников

Нефтекомпаниям следует взять на себя обязательства по обеспечению внутреннего рынка моторным топливом, а также не жаловаться на уровень доходов от исполнения обязательств. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с участниками рынка, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по поводу ситуации на топливном рынке.
"Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня, — сказал Козак. — Для того чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами. Сегодня ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, — они не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны".
Поводом для совещания в правительстве стал ультиматум премьер-министра Дмитрия Медведева нефтяникам. Двумя днями ранее он обратил внимание, что цены на топливо продолжают расти в ряде регионов, несмотря на то, что вертикально интегрированные нефтекомпании обязались сдерживать рост. Медведев сказал, что если в течение двух дней Дмитрий Козак не договорится с участниками рынка об условиях стабилизации внутреннего рынка, то он подпишет указ о введении заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты, чтобы искусственно сбить рост цен.