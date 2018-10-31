Ещё
Козак отверг жалобы нефтяников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.62
$
65.80
75.01
75.24
Прогноз
05.11 – 12.11
$
65.54
74.51
Индексы и котировки Brent
72.86
+0.18 Золото
1234.74
+0.10 РТС
1140.63
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1427
–0.0088
19.10
1.1515
01.11
28.10
23.10

Дмитрий Козак отверг жалобы нефтяников на уровень доходов 

Российская Газета + ещё 8 31 октября 2018
Фото: РИА Новости
Нефтекомпаниям следует взять на себя обязательства по обеспечению внутреннего рынка моторным топливом, а также не жаловаться на уровень доходов от исполнения обязательств. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с участниками рынка, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по поводу ситуации на топливном рынке.
"Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня, — сказал Козак. — Для того чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами. Сегодня ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, — они не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны".
Поводом для совещания в правительстве стал ультиматум премьер-министра Дмитрия Медведева нефтяникам. Двумя днями ранее он обратил внимание, что цены на топливо продолжают расти в ряде регионов, несмотря на то, что вертикально интегрированные нефтекомпании обязались сдерживать рост. Медведев сказал, что если в течение двух дней Дмитрий Козак не договорится с участниками рынка об условиях стабилизации внутреннего рынка, то он подпишет указ о введении заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты, чтобы искусственно сбить рост цен.
Российская Газета: последние новости
Следующая неделя станет решающей для рубля Bloomberg: США впервые обошли Россию по добыче нефти Минфин рассказал регионам о способах увеличить доходы
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж64
Лекарства резко подорожают276
Доказано: Заработать на бирже просто17
Рублю предрекли резкий обвал8
Раскрыт план РФ по отказу от доллара176
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение