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Правительство приняло решение по ценам на топливо
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В Правительстве объявили о решении по ценам на топливо 

Рамблер 3 часа назад
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года, передает ТАСС.
Как рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания, стороны договорились, что все вертикально-интегрированные и независимые НПЗ будут поставлять бензин и дизельное топливо по ценам, зафиксированным на июнь 2018 года.
Соглашение вступает в силу 1 ноября и будет действовать до 31 марта. Цены зафиксированы до конца 2018 года.
По словам Козака, в 2019 году цены на топливо будут расти не выше инфляции. При этом правительство сохранило за собой право применить заградительные пошлины или ввести лицензирование экспорта, если договоренности не будут выполняться.
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