Правительство приняло решение по ценам на топливо

В Правительстве объявили о решении по ценам на топливо

ТАСС. Правительство России договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года, передает

Как рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания, стороны договорились, что все вертикально-интегрированные и независимые НПЗ будут поставлять бензин и дизельное топливо по ценам, зафиксированным на июнь 2018 года.

Соглашение вступает в силу 1 ноября и будет действовать до 31 марта. Цены зафиксированы до конца 2018 года.

По словам Козака, в 2019 году цены на топливо будут расти не выше инфляции. При этом правительство сохранило за собой право применить заградительные пошлины или ввести лицензирование экспорта, если договоренности не будут выполняться.