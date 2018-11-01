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В России повысили пошлину на экспорт нефти
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В России с 1 ноября повышается пошлина на экспорт нефти 

РИА Новости + ещё 1 1 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 ноября повышается на 14,5 доллара — до 152 долларов за тонну со 137,5 доллара в октябре, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Минфин РФ в октябре сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период наблюдения с 15 сентября по 14 октября составила 81,11 доллара за баррель, или 592,1 доллара за тонну.
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
Кроме того, пошлина на сжиженный газ (СПБТ) с 1 ноября повышается до 59,1 доллара за тонну с 27,4 доллара, на чистые фракции сжиженного углеводородного газа (СУГ) — до 23,6 доллара с 10,9 доллара. Пошлина на высоковязкую нефть повышается до 25,4 доллара с 22,7 доллара.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 ноября растет до 45,6 доллара за тонну с 41,2 доллара, на темные — до 152 долларов со 137,5 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина повышается до 45,6 доллара с 41,2 доллара, прямогонного (нафта) — до 83,6 доллара с 75,6 доллара за тонну.
Наконец, пошлина на кокс повышается до 9,8 доллара за тонну с 8,9 доллара.
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