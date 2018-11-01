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Иностранцы попросили у Медведева золотые рудники
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Иностранцы попросили российские золотые рудники 

Lenta.ru + ещё 2 1 ноября 2018
Фото: Disney
Канадская компания Kinross Gold предложила российскому правительству снизить ограничения на участие иностранных компаний в крупных проектах по добыче золота, сообщает «Коммерсантъ».
На заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) с таким предложением к премьеру Дмитрию Медведеву обратился глава Kinross Gold Пол Роллинсон. По его расчетам, если повысить порог запасов для месторождений федерального значения с 50 до 200 тонн, удастся привлечь 1,2 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Прямой и косвенный вклады в ВВП суммарно составят до 136 миллиардов долларов, будет создана 61 тысяча рабочих мест.
Согласно закону «О недрах» иностранцы не могут участвовать в разработке недр федерального значения без одобрения правительственной комиссией по иноинвестициям. За десять лет правительство ни разу не ограничило сделки в золотодобыче, но, по словам Kinross Gold, «само наличие ограничения» замедляет получение лицензии и воспринимается как «значительные риски».
Как указывается в исследовании, переданном Медведеву, в 2014–2016 годах в России прямые иностранные инвестиции в горную добычу составляли всего 1 процент от всех иностранных инвестиций. Всего было 12 сделок. В то время как в Канаде речь шла о 13 процентах и 367 сделок соответственно.
В июле Россия закупила 26,1 тонны золота, что на тот момент стало максимальным объемом за год. В результате объем золотого запаса вырос до 2170 тонн. По словам первого заместителя председателя Центробанка России Дмитрия Тулина, золотой запас наращивают, поскольку он на сто процентов защищен от юридических и политических рисков.
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