Заморозка цен: кто победил в битве за бензин

Чиновники смогли договориться с нефтяниками и остановить стремительный рост стоимости бензина. До конца этого года оптовые цены будут заморожены на уровне начала лета, а в следующем году они вырастут максимум на уровень инфляции, рассказал по итогам встречи Дмитрий Козак . Таким образом крайней меры — введения заградительных экспортных пошлин — удалось избежать.

Правительство договорилось с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года. Об этом стало известно в среду поздно вечером по итогам совещания по проблемам топливного рынка вице-премьера правительства Дмитрия Козака.

«Нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) договорились поставлять топливо на уровне +3% к 2017 году и по ценам на июнь 2018 года», — цитирует Дмитрия Козака РИА «Новости».

Требование об увеличении объемов поставок топлива не распространится на компании на Дальнем Востоке, поскольку все физические объемы там востребованы.

Как пояснил Козак, для юридического оформления соглашений есть 24 часа, чтобы были пройдены все корпоративные процедуры.

По словам вице-премьера, соглашение будет действовать с 31 октября до 31 марта 2019 года.

После этого цены на топливо будут формироваться «исходя из индексации на основе среднегодовой инфляции».

«Нефтяные компании будут продавать топливо независимым НПЗ (нефтеперерабатывающим заводам) по прямым внебиржевым контрактам по ценам, которые сформируют для них нормальную маржу», — цитирует «Интерфакс» главу Минэнерго Александра Новака.

При этом на время действия соглашения приказа Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы об увеличении объема продаж топлива на бирже будет заморожен, поскольку он «оказывает давление на розничный сегмент». «Временно будет продолжать действовать старый приказ 10% бензина и 5% дизтоплива на бирже», — отметил Козак.

Таким образом, введение крайних мер не потребуется, уточнил вице-премьер. По его словам, о результатах совещания с нефтяниками уже доложено премьер-министру.

«Можем констатировать, что решение найдено», — заключил Козак.

Как стало известно ранее, на заседании правительства в среду премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Козаку доложить об итогах переговоров с нефтяниками.

Если в среду, 31 октября, правительство не договорится с нефтяниками о стабилизации цен на нефть, заградительные пошлины на нефть (имеются в виду пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов — «Газета.Ru» ) будут введены до конца недели, обещал ранее Дмитрий Медведев.

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля.

«Цены растут, потому что сейчас наблюдается чрезвычайное превышение экспортного паритета над внутренними ценами. Как правило, внутренний рынок насыщается, когда внутренние цены выше экспортных на несколько тысяч рублей, и тогда цены на автобензин не растут. Сейчас же производители, увеличивая свой доход, увеличивают поставки любых видов топлива на экспорт. Автомобильный бензин у нас не экспортируется, он за рубежом не нужен. Экспортируется нафта, прямогонный бензин — некие полупродукты. То есть, компании, меняя структуру производства, снижают выпуск бензина», — пояснял ранее рост цен на бензин в интервью агентству РИА «Новости» глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Чтобы стабилизировать цены на бензин, правительство тогда отменило плановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены.

Однако после летней передышки осенью цены на топливо вновь начали стремительно расти.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин выросли на 0,1% по сравнению с августом, с начала года — на 8,9%. Сейчас розничные цены на бензин на АЗС держатся на уровнях 43-44 рубля за литр.

Независимые АЗС, покупая топливо по выросшей оптовой цене, вставая перед выбором фиксировать убытки или повышать розничную стоимость топлива, выбирали последнее. Кроме роста оптовой цены на топливо, к повышению компании подталкивало рост акцизов на нефтепродукты в 1,5 раза с 2019 года (до 12,314 тыс. и 8,541 тыс. руб. за 1 тонну соответственно) и НДС, а также падение рентабельности АЗС.

Как пояснял в интервью «Газете.Ru» бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев , введение акцизов как косвенный налог «перекладывается на потребителя».