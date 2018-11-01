ЦБ поборется за полномочия Сбербанка в кибербезопасности

Банк России хочет получить часть полномочий центра компетенций цифровой экономики по информационной безопасности, которым сейчас руководит принадлежащий ему Сбербанк, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина вице-премьеру Максиму Акимову.
Как сообщает издание, регулятора интересует информационная безопасность банковской сферы и иных сфер финансового рынка. Банк России сейчас обеспечивает устойчивость финансового рынка в том числе в вопросах информационной безопасности, пишет Скобелкин. А реализация этих задач напрямую зависит от эффективности выполнения плана мероприятий цифровой экономики в этой сфере. В вопросах информационной безопасности на финансовом рынке ЦБ является компетентным органом, говорится в письме, к тому же в структуре ЦБ есть центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, который занимается борьбой с мошенничеством.
Поэтому ЦБ считает необходимым свое участие в реализации мероприятий цифровой экономики по вопросам безопасности финансового рынка. Это решит несколько задач одновременно: гармонизирует программу со стратегическими целями развития финансового рынка и снизит риски возникновения конфликта интересов при формировании и исполнении программы, пишет Скобелкин: эти функции являются "исключительно государственными и не свойственны коммерческим банкам". В январе это же предложение направляла премьер-министру Дмитрию Медведеву председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, напоминает в своем письме Скобелкин.
Центры компетенций разрабатывают и актуализируют планы мероприятий с конкретными шагами и сроками для каждого направления, возможные правки обсуждают рабочие группы. Готовый план центр компетенции передает в профильное министерство. Центром компетенции по информационной безопасности руководит зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, рабочей группой — глава холдинга Infowatch Наталья Касперская.
Утверждать центры компетенций — прерогатива АНО "Цифровая экономика", говорится в ее уставе. Туда Скобелкин обращался спустя месяц после отправления письма Акимову, пишет газета. Зампред ЦБ предлагал вынести вопрос на ближайшее заседание наблюдательного совета организации.
Пример совместного руководства центром компетенций есть: направление "Технологические заделы" находится в ведении "Ростеха" и "Росатома" одновременно, отмечает издание. Именно к этому опыту апеллирует ЦБ. Он вместе с АНО "Цифровая экономика" прорабатывает вариант взаимодействия ЦБ с существующим центром компетенции по направлению "Информационная безопасность" по аналогии с тем, как действуют "Ростех" и "Росатом", сообщил "Ведомостям" представитель регулятора.