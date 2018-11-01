ЦБ поборется за полномочия Сбербанка в кибербезопасности

СМИ: ЦБ хочет получить часть полномочий Сбербанка в сфере кибербезопасности

Как сообщает издание, регулятора интересует информационная безопасность банковской сферы и иных сфер финансового рынка. Банк России сейчас обеспечивает устойчивость финансового рынка в том числе в вопросах информационной безопасности, пишет Скобелкин. А реализация этих задач напрямую зависит от эффективности выполнения плана мероприятий цифровой экономики в этой сфере. В вопросах информационной безопасности на финансовом рынке ЦБ является компетентным органом, говорится в письме, к тому же в структуре ЦБ есть центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, который занимается борьбой с мошенничеством.

Поэтому ЦБ считает необходимым свое участие в реализации мероприятий цифровой экономики по вопросам безопасности финансового рынка. Это решит несколько задач одновременно: гармонизирует программу со стратегическими целями развития финансового рынка и снизит риски возникновения конфликта интересов при формировании и исполнении программы, пишет Скобелкин: эти функции являются "исключительно государственными и не свойственны коммерческим банкам". В январе это же предложение направляла премьер-министру Дмитрию Медведеву председатель ЦБ Эльвира Набиуллина , напоминает в своем письме Скобелкин.

Центры компетенций разрабатывают и актуализируют планы мероприятий с конкретными шагами и сроками для каждого направления, возможные правки обсуждают рабочие группы. Готовый план центр компетенции передает в профильное министерство. Центром компетенции по информационной безопасности руководит зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов , рабочей группой — глава холдинга Infowatch Наталья Касперская

Утверждать центры компетенций — прерогатива АНО "Цифровая экономика", говорится в ее уставе. Туда Скобелкин обращался спустя месяц после отправления письма Акимову, пишет газета. Зампред ЦБ предлагал вынести вопрос на ближайшее заседание наблюдательного совета организации.