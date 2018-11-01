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Россию сместили с первого места в нефтедобыче
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США обогнали Россию и вышли на первое место по нефтедобыче в августе 

Ведомости + ещё 3 2 часа назад
В августе США стали первой страной по объемам добычи нефти, обогнав Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американского управления энергетической информации. Производство нефти США в августе выросло до рекордных 11,346 млн барр. в день против 11,21 млн у России.
Американские нефтяные компании увеличили добычу сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и других штатах. В Мексиканском заливе, как и в Нью-Мексико, производство нефти достигло рекордного уровня.
Однако превосходство США может оказаться недолговечным, отмечает Bloomberg. В сентябре Россия вновь вышла вперед и производила уже 11,37 млн барр. в день, а в октябре добыча может превысить 11,4 млн  Россия и Саудовская Аравия, будучи лидерами соглашения ОПЕК+, обязались добывать больше нефти, чтобы компенсировать снижение добычи в Венесуэле и блокировку поставок нефти из Ирана в связи с санкциями США.
По словам консультанта из Rystad AS, даже при цене нефти на уровне $55 за баррель, к 2030 г. США могут нарастить добычу до 16,5 млн барр. в день.
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