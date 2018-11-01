Рублю предрекли резкий обвал

В ожидании обвала: что будет с рублем к Новому году

В этом году частный сектор выплатит по внешнему долгу максимум за последние три года — $128 млрд Ноябрь и декабрь имеют все шансы оказаться рекордными по выплатам. Это может в очередной раз обвалить курс нацвалюты — до 70 руб. за доллар и 81 руб. за евро.

Эксперты института «Центр развития» Высшей школы экономики проанализировали новый график платежей частных компаний и банков по внешнему долгу. График был представлен Банком России и рассчитан до первой половины 2020 года включительно.

Выяснилась противоречивая картина: долги по внешним займам сокращаются, но платежи по ним растут.

«Несмотря на сокращение внешнего долга частного сектора, объем платежей в 2018 году может оказаться максимальным за последние три года», — сообщают эксперты ВШЭ.

Задолженность за квартал снизилась не значительно — до $80 млрд с $85 млрд (по состоянию на 1 июля текущего года).

Всего в четвертом квартале этого года частному сектору предстоит выплатить западным банкам $29 млрд, включая основной долг ($25 млрд) и проценты по долгу ($4 млрд).

Максимальные выплаты по долгам

Основной платеж традиционно приходится на декабрьское погашение внешнего долга предприятий. В декабре предстоит выплатить почти $12 млрд долл.

Платежи по внешнему долгу частного сектора начали расти еще в третьем квартале и достигли рекордных величин. Объем погашения основного долга предприятий увеличился тогда почти в два раза, и в полтора раза — по банковскому сектору.

Это могло быть связано с выплатами по внешнему долгу, график погашения которого не определен или неизвестен, например, по задолженности перед прямыми инвесторами либо с обязательствами до востребования.

«Пересмотр графика платежей также мог быть связан с новыми краткосрочными займами, поскольку в условиях санкций доступ к длинным кредитам затруднен. Нельзя исключать, что и в четвертом квартале объем выплат по внешнему долгу может оказаться выше», — отмечают эксперты ВШЭ.

В любом случае, частный сектор по итогам этого года в соответствии с графиком платежей выплатит как минимум $128 млрд — максимум за последние три года, в том числе $112 млрд по основному долгу и $16 млрд в виде процентов.

Если частный сектор действительно будет вынужден выплатить по итогам года такую сумму, это будет означать, что внешний долг «съест» примерно каждый четвертый доллар, поступающий в Россию от экспорта. Тот же ЦБ оценивает годовой экспорт в $435-440 млрд

Стоимость обслуживания долга растет

Эксперты считают, что российскому бизнесу, возможно, удастся смягчить долговую нагрузку — часть платежей может быть пролонгирована или рефинансирована.

Согласно оценкам Банкам России, выплаты 40 крупнейших заемщиков, например, в сентябре должны были составить $4,1 млрд, однако при исключении внутригрупповых платежей фактические платежи (чистые выплаты) могли сократиться до $1,6 млрд или на 61%, и почти на 40% они могут оказаться ниже в декабре текущего года.

В этом случае чистые выплаты снижаются, соответственно, на $2,5 и $1 млрд, а по итогам текущего года могут составить $18 млрд В результате чистые выплаты предприятий по основному долгу и процентам в целом за 2018 год не превысят $73 млрд вместо $91 млрд по графику.

В целом внешний долг частного сектора в настоящее время составляет $409 млрд (25% ВВП).

Банки справляются, компании — выживают

Банковская система устойчиво сокращает свои внешние обязательства с середины 2014 года. У предприятий, отмечают эксперты, динамика менее определенная, но после паузы 2016–2017 годов процесс снижения долга «вновь стал заметным». За девять месяцев текущего года обязательства предприятий сократились на $27 млрд (в том числе за счет отрицательной валютной переоценки рублевой части долга), обязательства банков — на $12 млрд При этом, в соответствии с графиком, объем погашения внешнего долга составил $87 и $27 млрд соответственно.

«Это означает, что даже в условиях санкционного давления российские компании и банки, помимо пролонгации и рефинансирования в рамках внутригрупповых займов, продолжают занимать на внешних рынках капитала. Но при этом стоимость обслуживания внешнего долга предприятий стала расти», — отмечает ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов.

В ближайшие два года платежи по внешнему долгу частного сектора, согласно оценкам Банка России, могут существенно снизиться. «После трехлетнего непрерывного роста в 2019 году объем выплат по основному долгу и процентам упадет в два раза и составит около $65 млрд», — говорит Пухов.

В первом полугодии 2020 года ожидается сокращение выплат еще на 20%. Если оценки платежей не будут пересмотрены в сторону увеличения, столь резкое сокращение платежей по внешнему долгу повышает запас прочности платежного баланса.

«Снижение спроса на валюту в этом случае по своим масштабам может «компенсировать», например, падение предложения валюты от экспорта товаров при снижении среднегодовых цен на нефть примерно на $20 за баррель», — заключает эксперт.

Под ударом «адских санкций»

Хороший прогноз по долгу не снимает проблемы волатильности рубля. Курс национальной валюты существенно зависит от необходимости обслуживания экспортерами своих внешних обязательств, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru»

Александр Егоров , валютный стратег ГК TeleTrade, уверен, что скупка банками и компаниями валюты на внутреннем рынке для последующего погашения внешнего долга — не самый сильный удар по рублю.

«Гораздо больший риск для рубля представляют внешнеполитические события и ожидания их результатов. Это новый пакет санкций США и анонсированная встреча президентов России и США в ноябре», — говорит Егоров.

По его словам, исход этих двух событий и определит вектор валютного курса до конца года. Возможны два базовых сценария. Первый — «адские санкции» и «плохая встреча» Путина и Трампа в Париже и на саммите G20. «Результат — рубль падает. Курс доллара — около 80 руб.», — считает эксперт.

Второй сценарий — слабые санкции или их отсутствие и конструктивная встреча президентов США и РФ. «Тогда курс национальной валюты останется стабильным приблизительно на тех уровнях, где торгуется сейчас. Для доллара США это 65-66 руб., для евро — 74-75 руб», — прогнозирует Егоров.

На курс отечественной валюты до конца года будет влиять целый ряд как позитивных, так и негативных факторов, отмечает Андрей Перекальский, аналитик компании «ФинИст». И декабрьские выплаты частных компаний по внешнему долгу — только один из них.

Факторы, поддерживающие курс рубля: снижение темпов укрепления доллара США на международном валютном рынке, связанное, в первую очередь с фиксацией прибыли по ранее открытым длинным позициям и недавней коррекцией на американских фондовых площадках.

«На пользу рублю идет и временное прекращение покупки долларов США нашим ЦБ в интересах Минфина и некоторая стабилизация нефтяных котировок в последние дни», — говорит Перекальский.

Но, по его мнению, все факторы, способствовавшие восстановлению рубля в сентябре и октябре, носили (и носят) исключительно временный характер. И, более того, их действие уже практически исчерпалось.

Например, нисходящая коррекция доллара США закончилась. Это видно по тому, что график индекса доллара DXY достиг серьезного уровня поддержки, развернулся вверх, уверенно преодолел важную отметку 96 и уже приближается к максимальным значениям текущего года. Рубли под налоговый период октября уже куплены и т. д.

Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились. Например, «адские санкции» со стороны США. «Их действие пересилит влияние временных факторов, работающих на рубль, уже в ближайшие дни», — резюмирует Перекальский.

Это же относится и к валютной паре евро-рубль. Наблюдаемая сейчас «сила» рубля вызвана исключительно кратковременными «сезонными» факторами и временной слабостью американской и единой европейской валют.

«В конце текущего года можно ожидать курс доллара и евро к рублю в районе 72,5-73,8 и 80,6-81,8 соответственно», — прогнозирует Перекальский.

Главный удар по рублю уже произошел: в третьем квартале объем платежей по внешнему долгу оказался на 13 млрд выше, чем ожидалось, что и стало одной из основных причин снижения курса рубля, возражает Михаил Мащенко , аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Он считает, что «весь возможный негатив по этой теме уже включен в стоимость, и для прогнозов по стоимости нацвалюты следует уделить гораздо большее внимание новым санкциям со стороны США и динамике нефтяного рынка».

Как отмечает Мащенко, сейчас валютная выручка экспортеров поддерживает равновесие и позволяет нивелировать негатив от вывода капитала из страны нерезидентами, ожидающими ввода очередного раунда санкций. Тем не менее, такие события, как рост буровой активности в США и готовность Саудовской Аравии нарастить добычу, в совокупности с потенциальными проблемами в экономике главного потребителя нефти — КНР — рискуют привести к излишку на сырьевом рынке, что может крайне негативно отразиться на стоимости топлива.