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ЦБ связал мошенничество с ментальностью россиян
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ЦБ назвал ментальность россиян одной из причин финансового мошенничества 

Ведомости 1 ноября 2018
Фото: РИА Новости
«Специфическая ментальность и низкий уровень финансовой грамотности потребителей» является одним из факторов, которые способствуют совершению мошенничества. Об этом говорится в опубликованной Центробанком «Концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке».
Регулятор отмечает, что о толерантности населения к финансовым злоупотреблениям свидетельствуют исследования как на российском, так и на зарубежных рынках. Например, проведенный в России опрос 2017 г. показал, что 63% респондентов считают допустимым незначительное завышение суммы требований к страховым компаниям, и лишь 5% заявили о неприемлемости таких действий.
Получение финансовой услуги является сложным и не всегда понятным обычному потребителю процессом, указывает ЦБ. Это касается процесса оформления документов, неправильного толкования условий договора и неверного понимания процесса оказания услуги.
«Зачастую злоумышленники реализуют мошеннические схемы в отношении потребителей, пользуясь недостаточной осведомленностью последних», — констатирует ЦБ.
Регулятор приводит в пример интернет-активность нелицензированных посредников в сфере доверительного управления и инвестирования в ценные бумаги.
ЦБ называет еще четыре фактора, содействующих мошенничеству. Это недостатки нормативного правового регулирования, недостоверность информации для принятия решений и недостаточный информационный обмен, а также сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов, и, наконец, сложность выявления и пресечения преступлений на рынке некредитных финансовых организаций.
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