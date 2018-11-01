ЦБ связал мошенничество с ментальностью россиян

ЦБ назвал ментальность россиян одной из причин финансового мошенничества

«Специфическая ментальность и низкий уровень финансовой грамотности потребителей» является одним из факторов, которые способствуют совершению мошенничества. Об этом говорится в опубликованной Центробанком «Концепции противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке».

Регулятор отмечает, что о толерантности населения к финансовым злоупотреблениям свидетельствуют исследования как на российском, так и на зарубежных рынках. Например, проведенный в России опрос 2017 г. показал, что 63% респондентов считают допустимым незначительное завышение суммы требований к страховым компаниям, и лишь 5% заявили о неприемлемости таких действий.

Получение финансовой услуги является сложным и не всегда понятным обычному потребителю процессом, указывает ЦБ. Это касается процесса оформления документов, неправильного толкования условий договора и неверного понимания процесса оказания услуги.

«Зачастую злоумышленники реализуют мошеннические схемы в отношении потребителей, пользуясь недостаточной осведомленностью последних», — констатирует ЦБ.

Регулятор приводит в пример интернет-активность нелицензированных посредников в сфере доверительного управления и инвестирования в ценные бумаги.

ЦБ называет еще четыре фактора, содействующих мошенничеству. Это недостатки нормативного правового регулирования, недостоверность информации для принятия решений и недостаточный информационный обмен, а также сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов, и, наконец, сложность выявления и пресечения преступлений на рынке некредитных финансовых организаций.