Влияние торговой войны на азиатские страны усиливается

Экономическое влияние торгового конфликта между США и Китаем, по-видимому, усилилось в октябре. Производственная активность и приток экспортных заказов ослабли в Азии, пишет Reuters

Индексы деловой активности в производственном секторе показали незначительный рост в Китае, замедление в Южной Корее и Индонезии и сокращение активности в Малайзии и Тайване.

Ранее статистика показала, что промпроизводство в Японии в сентябре сократилось сильнее, чем ожидалось. Промпроизводство в Южной Корее в сентябре снизилось максимальными темпами более чем за 1,5 года.

Рост активности в производственном секторе Китая был незначительным в прошлом месяце после остановки в сентябре, а экспортные заказы сократились, свидетельствуют данные Markit/Caixin. PMI в октябре составил 50,1 пункта против 50 пунктов сентябре, показатель находится на минимуме за 11 месяцев.

Как сообщали "Вести. Экономика", официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в октябре снизился до 50,2 пункта с 50,8 пункта в сентябре. Индикатор достиг минимума с июля 2016 года на фоне ослабления внутреннего и внешнего спроса.

Япония продемонстрировала бо́льшую устойчивость, хотя производственная активность росла более медленными темпами, чем предполагала предварительная оценка.

Индекс деловой активности в промышленности США ISM, как ожидается, позднее в четверг покажет гораздо более быстрые темпы роста, чем в Азии, хотя и немного более медленные, чем в сентябре. Это усилит ожидания дальнейшего повышения ставки Федеральной резервной системы

Перспективы повышения ставок в США могут усугубить ситуацию на рынках Индонезии, Индии и Филиппин, которые уже были вынуждены повысить ставки на фоне распродажи своих валют, акций и облигаций.

"Происходит ужесточение денежно-кредитных условий во всем мире, замедление китайского спроса и потрясения на финансовых рынках, что влияет на настроения и инвестиционные решения", — отметил Айдан Яо, старший экономист по развивающимся рынкам Азии в AXA Investment Managers.

По словам Яо, многие экспортные заказы все еще активно поступают в ожидании новых тарифов, а влияние торговой войны до сих пор было косвенным и отражалось на доверии бизнеса.

"Настоящий экономический шок еще впереди", — считает экономист.

Производители в Индии, которые больше полагаются на внутренний спрос, в октябре продемонстрировали максимальный рост активности за четыре месяца, тогда как ожидалось замедление.

Рост производственной активности также ускорился во Вьетнаме. Рабочая сила в стране остается дешевой по меркам региона, а торговые связи Вьетнама с США не затронуты спорами, от которых пострадали более крупные азиатские экономики.

В перспективе торговая война между США и Китаем может создать преимущества для Вьетнама, поскольку компании рассматривают перенос операций и цепочек поставок, чтобы избежать последствий конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками.