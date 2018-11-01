Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%

Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.

Отмечается, что ситуация в экономике в последние годы требовала того, чтобы процентные ставки оставались низкими.

13 сентября Банк Англии также сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.