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Банк Англии сохранил базовую ставку
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Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75% 

RT на русском + ещё 7 21 час назад
Фото: Reuters
Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.
Отмечается, что ситуация в экономике в последние годы требовала того, чтобы процентные ставки оставались низкими.
13 сентября Банк Англии также сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.
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