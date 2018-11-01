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Банк Англии сохранил базовую ставку
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Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,75%
RT на русском
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ещё 7
21 час назад
Фото:
Reuters
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Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.
Отмечается, что ситуация в экономике в последние годы требовала того, чтобы процентные ставки оставались низкими.
13 сентября Банк Англии также сохранил базовую ставку на уровне 0,75%.
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