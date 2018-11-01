Германия выступила за реформирование ВТО

Германия выступает за реформирование ВТО, заявила Меркель

"Мы поддерживаем Всемирную торговую организацию, хотя мы думаем, что эта организация должна быть реформирована, так как она не имела никаких изменений в течение многих лет", — сказала Меркель, трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

При этом она отметила, что Германия следует правилам ВТО, однако "не приветствует дополнительные таможенные меры".