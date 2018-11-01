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Германия выступила за реформирование ВТО
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Германия выступает за реформирование ВТО, заявила Меркель 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Германия выступает за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО), заявила в четверг на встрече со студентами в Киеве канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы поддерживаем Всемирную торговую организацию, хотя мы думаем, что эта организация должна быть реформирована, так как она не имела никаких изменений в течение многих лет", — сказала Меркель, трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
При этом она отметила, что Германия следует правилам ВТО, однако "не приветствует дополнительные таможенные меры".
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