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Минфин рассказал регионам о способах увеличить доходы
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Минфин рассказал регионам о способах увеличить доходы 

Российская Газета + ещё 20 2 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Министерство финансов выдало рекомендации региональным властям и органам местного самоуправления, которые могли бы увеличить их доходную часть. В частности, Минфин предлагает регионам активнее легализовывать трудовых мигрантов, увеличивать сборы по налогу на доходы физлиц и страховым выплатам.
Кроме того, Минфин предлагает повышать налоги на "роскошный" транспорт, развивать систему платных парковок и трасс в рамках действующего законодательства. Таким образом, рекомендации ведомства содержат в себе как меры по выявлению потенциальных источников доходов, так и меры, которые бы повысили эффективность администрирования доходов.
Документ был разработан на основе изучения международного и российского опыта в том числе в 10 пилотных регионах. Сюда относятся Московская, Белгородская, Саратовская, Свердловская, Ярославская, а также Курганская области, Дагестан, Мордовия, Северная Осетиия и Карачаево-Черкесия.
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