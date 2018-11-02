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Минфин нашел способы увеличения доходов регионов
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Минфин нашел способы увеличения доходов регионов 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Министерство финансов подготовило рекомендации регионам для увеличения доходов бюджетов. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.
Для более эффективного пополнения бюджетов региональным властям посоветовали расширить состав комиссий, отвечающих за уровень занятости и зарплат населения, повышать квалификацию сотрудников местных администраций, а также создать онлайн-площадку для обработки жалоб.
Кроме того, властям российских регионов порекомендовали уделять внимание легализации труда иностранных граждан, которые не получили официального разрешения на работу, и результативнее выявлять случаи сдачи в аренду жилья без договора.
Регионам также было предложено развивать системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения, повысить налог на имущество организаций и увеличить транспортный налог для элитных автомобилей.
Минфин подчеркнул, что необходимо активнее поддерживать малый и средний бизнес. Эксперты считают, что важно совершенствовать подходы к межбюджетному регулированию на региональном уровне и составлять рейтинги своих результатов.
Отмечается, что рекомендации были разработаны «на основе изучения международного и российского опыта, в том числе в десяти пилотных регионах»: Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Ярославской и Курганской областей, а также республик Дагестан, Мордовия, Северная Осетия и Карачаево-Черкессия.
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