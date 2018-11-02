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Трамп обозначил сроки погашения госдолга США
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Трамп рассказал, когда США полностью выплатят госдолг 

РИА Новости + ещё 26 4 часа назад
Фото: Reuters
Дональд Трамп заявил, что США полностью погасят свой госдолг к концу его второго президентского срока, пишет The Hill.
Трамп, выступая в среду на мероприятии, посвященном увеличению рабочих мест, рассказал об огромных задолженностях США, а также добавил, что страна вскоре начнет их выплачивать.
Ранее сообщалось, что за 2018 финансовый год госдолг США вырос более чем на 1,2 триллиона долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 триллиона.
При этом дефицит бюджета США за этот же год вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов.
Предполагается, что к 2020-му дефицит бюджета Соединенных Штатов превысит отметку в триллион долларов, а госдолг сохранит тенденцию к ускорению роста, потому что расходы правительства никак не контролируются
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