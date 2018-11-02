«Ъ»: Путин поручил ФАС провести мониторинг цен на вагоны

Такое поручение Путин дал ведомству по итогам поездки в Ставропольский край в начале октября. Попытки ввести мониторинг цен предпринимаются с 2016 года. Поручение может активировать дискуссии о возвращении в операторский бизнес регулирования.

Также по итогам поездки были даны поручения по предотвращению дефицита универсальных и специализированных вагонов. Этого следует достичь, пишет "Ъ", путем синхронизации планов ввода и выбытия подвижного состава, повышения эффективности оборачиваемости подвижного состава на железнодорожных путях общего и необщего пользования, а также обеспечения бесперебойных поставок грузов для погрузки.