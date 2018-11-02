Путин поручил ФАС провести мониторинг цен на вагоны

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг цен на грузовые вагоны и услуги по их предоставлению, сообщает газета "Коммерсантъ". Служба должна до 1 декабря представить доклад, а после повторять процедуру раз в полгода.
Такое поручение Путин дал ведомству по итогам поездки в Ставропольский край в начале октября. Попытки ввести мониторинг цен предпринимаются с 2016 года. Поручение может активировать дискуссии о возвращении в операторский бизнес регулирования.
Также по итогам поездки были даны поручения по предотвращению дефицита универсальных и специализированных вагонов. Этого следует достичь, пишет "Ъ", путем синхронизации планов ввода и выбытия подвижного состава, повышения эффективности оборачиваемости подвижного состава на железнодорожных путях общего и необщего пользования, а также обеспечения бесперебойных поставок грузов для погрузки.