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Путин поручил ФАС провести мониторинг цен на вагоны
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«Ъ»: Путин поручил ФАС провести мониторинг цен на вагоны 

ТАСС + ещё 1 2 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести мониторинг цен на грузовые вагоны и услуги по их предоставлению, сообщает газета "Коммерсантъ". Служба должна до 1 декабря представить доклад, а после повторять процедуру раз в полгода.
Такое поручение Путин дал ведомству по итогам поездки в Ставропольский край в начале октября. Попытки ввести мониторинг цен предпринимаются с 2016 года. Поручение может активировать дискуссии о возвращении в операторский бизнес регулирования.
Также по итогам поездки были даны поручения по предотвращению дефицита универсальных и специализированных вагонов. Этого следует достичь, пишет "Ъ", путем синхронизации планов ввода и выбытия подвижного состава, повышения эффективности оборачиваемости подвижного состава на железнодорожных путях общего и необщего пользования, а также обеспечения бесперебойных поставок грузов для погрузки.
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