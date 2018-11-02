Обещания Трампа: смогут ли США погасить госдолг

Глава США Дональд Трамп назвал большим американский госдолг и снова пообещал полностью его выплатить. На деле заимствования растут вместе с увеличивающимся дефицитом бюджета США. Администрацию президента продолжают критиковать за большие расходы на оборону и сокращение расходов на образование и здравоохранение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом приступит к выплате госдолга, назвав его слишком «большим». Об этом, как сообщает The Hill, он заявил на мероприятии, посвященном созданию новых рабочих мест. С момента вступления Трампа в должность американский госдолг вырос на 1,7$ трлн.

За 2018 финансовый год госдолг США вырос более чем на $1,2 трлн и составил в сентябре $21,516 трлн. Это максимальное значение за всю историю страны, отмечает The Washington Examiner.

Во время предвыборной компании 2016 года Трамп обещал полностью погасить госдолг за два президентских срока.

Заимствования растут в связи с дефицитом бюджета США.

Правительство США может неограниченно наращивать госдолг до 1 марта 2019 года.

Трампа критикуют за значительные сокращения налоговых поступлений, которые, согласно прогнозам, увеличат дефицит на $1,9 трлн в течение 10 лет, пишет The Hill. Кроме того, негативную оценку получило серьезное увеличение расходов на оборону — примерно $150 млрд в 2018 и 2019 году.

В 2018 финансовом году бюджетный дефицит страны вырос на 17% до $782 млрд Планы Белого дома увеличат его до $1 трлн в текущем финансовом году, который начался 1 октября, отмечает издание. На прошлой неделе Трамп сообщил журналистам, что его администрация планирует в течение двух недель издать резолюцию о сокращении налогов для среднего класса на 10%.

«Мы предлагаем снижение подоходного налога примерно на 10% — мы делаем это сейчас для людей со средним уровнем дохода. Это не для бизнеса… Это будет в дополнение к снижению налогов, которое мы уже сделали», — заявил глава США.

Обещания президента призваны сплотить избирателей Республиканской партии перед выборами в следующем месяце, отмечало издание Politico.

Ранее Трамп предлагал сократить расходы на внешнюю политику, образование и здравоохранение.

«Республиканцы в Конгрессе приводят в движение свой план уничтожить Medicare (национальная программа медицинского страхования), Medicaid (программа медицинской помощи нуждающимся) и социальное обеспечение, на которые полагаются пожилые люди и семьи, всего через несколько месяцев после того, как они увеличили дефицит на $2 трлн», — сказала лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл ранее заявлял, что ключом к сокращению дефицита являются три популярные социально ориентированные программы Medicare, Social Security и Medicaid. На них «мы тратим 70% бюджета каждый год». Именно популярность этих программ не позволяет сократить расходы, заявил он. «Госдолг — не проблема республиканцев», — добавил Макконнелл, цитирует The Hill.

При этом значительной частью госдолга США владеют другие государства.

Согласно последним данным Минфина страны, опубликованным в сентябре, всего в июле 2018 года ценными бумагами США владели иностранные государства и инвесторы на общую сумму в $6,251 трлн. Основным держателем американских бумаг с большим отрывом является Китай, который аккумулировал бумаги на сумму $1,183 трлн.

На втором месте идет Япония с $1,029 трлн, следом — Бразилия — $317 млрд

При этом Китай в июле на $7,7 млрд уменьшил свои вложения в госдолг США по сравнению с июнем.

В августе Россия сократила вложения в гособлигации Соединенных Штатов до $14 млрд Эти данные были приведены в опубликованной 16 октября статистике американского Министерства финансов . В июле вложения нашей страны в госдолг США составляли $14,9 млрд, и это являлось минимумом с 2007 года.

В период с апреля по май 2018 года объем вложений сократился почти втрое.

В результате Россия выпала из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в $96,1 млрд

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты ранее объясняли активные вложения РФ в американские долговые инструменты тем, что это ликвидные и высокодоходные бумаги, замену которым найти сложно.

Однако в условиях санкционного противостояния специалисты считают правильным для России больше диверсифицировать свои вложения.

ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, В частности, Америка грозится ввести запрет на новые выпуски российского госдолга, что может привести к оттоку инвесторов из российских бумаг, а также запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков ( Сбербанка Банка Москвы ).