Эксперт оценил закупки золота Банком России

«При ответе на вопрос, почему Россия покупает рекордные объёмы золота, стоит отметить, что в последнее время мы активно выходим из трежерис, из американских государственных долговых расписок», — заявил он.

По словам эксперта, золото выбрано в качестве альтернативы, и это правильный шаг.

Как прогнозирует Шабанов, в настоящее время Россия действительно стала главным покупателем золота на мировой арене, но в будущем многое зависит и от ситуации с нефтью.