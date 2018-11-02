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Эксперт оценил закупки золота Банком России
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Эксперт оценил закупки золота Банком России 

RT на русском 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил закупки золота Банком России.
«При ответе на вопрос, почему Россия покупает рекордные объёмы золота, стоит отметить, что в последнее время мы активно выходим из трежерис, из американских государственных долговых расписок», — заявил он.
По словам эксперта, золото выбрано в качестве альтернативы, и это правильный шаг.
Как прогнозирует Шабанов, в настоящее время Россия действительно стала главным покупателем золота на мировой арене, но в будущем многое зависит и от ситуации с нефтью.
Ранее исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев в беседе с Nation News прокомментировал закупки золота Банком России.
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