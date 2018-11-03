«Молочку» будут выставлять по-новому

«Молочку» с растительным жиром поставят на отдельные полки

Руководитель Роспотребнадзора высказала уверенность, что постановление правительства, которое обязывает магазины размещать полностью натуральные молочные продукты и продукты с растительным жиром на разных полках, вскоре будет реализовано.

«Инициатива разделить полки — это достаточно взвешенное и направленное в интересах потребителя решение. И надеемся, что в скором будущем оно уже будет реализовано», — заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что только в этом случае права потребителя будут защищены.