«Молочку» будут выставлять по-новому

Руководитель Роспотребнадзора высказала уверенность, что постановление правительства, которое обязывает магазины размещать полностью натуральные молочные продукты и продукты с растительным жиром на разных полках, вскоре будет реализовано.
«Инициатива разделить полки — это достаточно взвешенное и направленное в интересах потребителя решение. И надеемся, что в скором будущем оно уже будет реализовано», — заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она добавила, что только в этом случае права потребителя будут защищены.
Ранее News.ru писал, что Россия ежегодно теряет около $0,6 млрд из-за некачественных продовольственных товаров. А развивающиеся страны в целом — $110 млрд В этот общий показатель, выведенный Всемирным банком, включены потери в производительности из-за болезней и смертей, траты на лечение пищевых расстройств и связанные с торговлей убытки.