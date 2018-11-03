«Молочку» будут выставлять по-новому

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«Молочку» с растительным жиром поставят на отдельные полки 

News.ru + ещё 4 4 часа назад
Руководитель Роспотребнадзора высказала уверенность, что постановление правительства, которое обязывает магазины размещать полностью натуральные молочные продукты и продукты с растительным жиром на разных полках, вскоре будет реализовано.
«Инициатива разделить полки — это достаточно взвешенное и направленное в интересах потребителя решение. И надеемся, что в скором будущем оно уже будет реализовано», — заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она добавила, что только в этом случае права потребителя будут защищены.
Ранее News.ru писал, что Россия ежегодно теряет около $0,6 млрд из-за некачественных продовольственных товаров. А развивающиеся страны в целом — $110 млрд В этот общий показатель, выведенный Всемирным банком, включены потери в производительности из-за болезней и смертей, траты на лечение пищевых расстройств и связанные с торговлей убытки.
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