Власти отказались контролировать цены на бензин

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Козак оценил шансы введения госрегулирования цен на топливо 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский вице-премьер Дмитрий Козак полагает, что ввести государственное регулирование цен на топливо в России невозможно. Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала "Россия 1"
По его словам, в условиях сложившиеся за минувшие 30 лет структуры рынка государственное регулирование ценообразования невозможно.
"Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили… И очередь за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно скорее", — сказал Козак.
Вице-премьер отметил, что российское правительство располагает всеми необходимыми инструментами и ресурсами, чтобы сдерживать рост цен на топливо в пределах инфляции. Данные меры могут привести к закрытию части АЗС или к дефициту топлива, считает Козак.
Ранее он заявил, что ситуация на топливном рынке в России была расшатана "несколько искусственно".
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Минфин США заявил о готовности применить санкции против SWIFT Козак оценил шансы введения госрегулирования цен на топливо Источник: правительство попросили повысить цены на бензин на пять рублей
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