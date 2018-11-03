«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет

Государство не будет регулировать цены на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что возвращение к государственному регулированию цен на бензин сейчас невозможно. В противном случае страна вернется к очередям за топливо. Власти заверяют, что смогут сдержать уровень цен в пределах инфляции.

Ответственный за энергетический сектор вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что невозможно будет ввести госрегулирование цен на топливо. Соответствующее заявление он сделал в интервью в телепрограмме «Вести в субботу».

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили И очередь за бензином, и так далее», — заявил Козак.

«За 30 лет сложился такой рынок, такая структура рынка — невозможно будет ввести государственное регулирование. Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», — сказал он.

Он заверил, что у правительства есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.

«Именно об этом мы договорились, нефтяники согласились с этим за одну ночь», — цитирует вице-премьера РИА «Новости».

Напомним, что 31 октября правительство договорилось с нефтяными компаниями об удержании цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года.

«Нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) договорились поставлять топливо на уровне +3% к 2017 году и по ценам на июнь 2018 года», — говорил тогда вице-премьер.

Требование об увеличении объемов поставок топлива не распространится на компании на Дальнем Востоке, поскольку все физические объемы там востребованы. Соглашение будет действовать с 31 октября до 31 марта 2019 года.

После этого цены на топливо будут формироваться «исходя из индексации на основе среднегодовой инфляции».

«Нефтяные компании будут продавать топливо независимым НПЗ (нефтеперерабатывающим заводам) по прямым внебиржевым контрактам по ценам, которые сформируют для них нормальную маржу», — цитировало «Интерфакс» главу Минэнерго Александра Новака.

При этом на время действия соглашения приказ Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы об увеличении объема продаж топлива на бирже будет заморожен, поскольку он «оказывает давление на розничный сегмент».

Чиновники тогда заверили, что введение крайних мер не потребуется. «Можем констатировать, что решение найдено», — заключил Козак.

Дело в том, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поставил ультиматум: если правительство не договорится с нефтяниками о стабилизации цен на нефть, будут введены заградительные пошлины на нефть (имеются в виду пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов — «Газета.Ru» ).

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля.

Чтобы стабилизировать цены на бензин, правительство тогда отменило плановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены.

Однако после летней передышки осенью цены на топливо вновь начали стремительно расти.

Медведев тогда признал, что введенные до этого меры правительства не смогли остановить рост цен. «Несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин», — сказал он.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин выросли на 0,1% по сравнению с августом, с начала года — на 8,9%. В итоге розничные цены на бензин на АЗС снова выросли до 43-44 рублей за литр.

В пятницу 1 ноября стало известно, что цены на бензин начали снижаться.

«Розничный рынок реагирует на изменения на оптовом рынке, и через несколько дней мы почувствуем эти изменения», — обещал Козак.

Ранее эксперты предупреждали, что если акцизы с нового года будут повышены, как было обещано правительством, то это еще больше снизит желание нефтяников вкладывать в модернизацию собственных нефтеперерабатывающих заводов, что приведет к снижению объемов производимого в стране качественного топлива.