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«Земля уходит из-под ног» немецких компаний в России
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Антироссийские санкции «выбили землю из-под ног немецких компаний» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 6 часов назад
Фото: Reuters
Из-за санкций Запада против Москвы у немецких предприятий «земля уходит из-под ног» в России, а с последствиями антироссийских санкций им, похоже, «еще долго придется бороться», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По словам Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, санкции Запада крайне негативно сказались на торговле между Россией и Германией. При этом он подчеркнул, что в настоящее время основной ущерб наносят уже не сами санкции, а уход большинства немецких банков из России, что усложняет финансирование торговли со страной, передает RT.
Из данных Кильского института мировой экономики следует, что объем немецкого экспорта ежемесячно в среднем на 727 млн долларов ниже, чем в сценарии без санкций. Это составляет 0,8 процента от всего экспорта. Таким образом, почти 40 процентов западных убытков несет Германия.
Ранее на этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла позицию Берлина по продлению санкций против России.
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