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Билл Гейтс предсказал новый налог
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Билл Гейтс заявил о возможности ввода налога на роботов 

ТАСС + ещё 14 18 часов назад
Фото: © AP Photo/Julio Cortez
Миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что в будущем налоговая система изменится, и в отношении роботов будут введены специальные сборы, чтобы позволить людям сохранять рабочие места. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Nikkei.
"Благодаря идее о том, что роботы помогают нам производить больше товаров и услуг с участием меньшего количества людей, мы стали определять для себя работу как не единственное, ради чего мы родились. Если нам нужно меньше работать, тогда возникает вопрос — как мы должны проводить [освободившееся] время. Конечно же, я не говорю, что мы должны искусственно замедлять процесс автоматизации, ведь робототехника по сути является формой нашей деятельности на данном этапе", — сказал он.
Тем не менее, по словам Гейтса такое развитие в конечном итоге не должно привести к полномасштабному уходу людей с их рабочих мест.
"Основная идея налогообложения заключается в том, что вы можете брать налоги с капитала или рабочей силы, а робот — это капитал. Сейчас существует ряд налогов на рабочую силу, к примеру, подоходный, однако со временем, поскольку люди захотят стимулировать рабочие места и их создание, мы, вероятно, будем иметь различные вычеты и субсидии, чтобы повысить спрос на обычных сотрудников", — подчеркнул миллиардер.
По его мнению, в будущем должны возрасти сборы именно с материального капитала и другого имущества, в том числе с роботов. Гейтс пояснил, что никаких запретов на покупку андроидов и организацию производства с их участием при этом не будет.
"Если вы решите закупить роботов, вместо того, чтобы нанимать людей, вы сможете это сделать. Однако система налогообложения будет устроена таким образом, что вы в любом случае захотите рассмотреть возможность найма людей. Сейчас система фактически толкает нас в противоположном направлении", — сказал основатель Microsoft.
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